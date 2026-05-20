Дело о медицинской халатности врачей Odrex начнут слушать заново: юристы говорят о признаках затягивания процесса
"Это информационный шум" — военный эксперт оценил угрозу дистанционного минирования трасс в тылу Украины
Упадок гражданской авиации ударит по обороноспособности Украины - гендиректор Аэрокосмической ассоциации
Компания Fire Point и ее учредители не имеют статуса подозреваемых - НАБУ
"Цифры фантастические": на железной дороге предупредили о спросе 1 к 6 на билет в летний сезон, дали советы
"Не вижу ни эффективности, ни профессионализма" — Сергей Власенко жестко раскритиковал НАБУ и САП
Обыски в полиции: Генпрокурор заявил о разоблаченной схеме прикрытия "порноофисов", фигурируют топ-полицейские в 3 областях, водитель замглавы МВД
G7 обещает помочь Украине с финансированием, но напомнила об отмене льгот по НДС
Зеленский утвердил планы дальнобойных ударов на июнь
Совместные ремонтные предприятия и инженерные решения. Как связаны гражданская и военная авиации
Зеленский поручил МИД подготовить меры дипломатического воздействия в отношении беларуси, есть непубличные задачи и для разведки

Киев • УНН

 • 650 просмотра

Президент поручил МИД подготовить меры дипломатического воздействия на беларусь. Разведка получила непубличные задачи из-за угрозы расширения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД подготовить дополнительные меры дипломатического воздействия в отношении беларуси, кроме того - соответствующие непубличные задачи есть и для украинских разведывательных служб, передает УНН.

Пересматриваем и возможности нашей внешней активности. Поручил МИД Украины подготовить дополнительные меры дипломатического воздействия в отношении Беларуси, которая может быть использована россией для такого расширения войны. Соответствующие непубличные задачи есть и для украинских разведывательных служб 

- сообщил Зеленский после заседания Ставки.

рф готовит мобилизацию 100 тысяч человек и пять сценариев расширения войны - Зеленский20.05.26, 15:33 • 1182 просмотра

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что россия хочет именно с территории беларуси начать дополнительные агрессивные операции – либо против нашего Черниговско-Киевского направления. Силам обороны и безопасности Украины поручено подготовить план реагирования, Черниговско-Киевское направление будем усиливать. 

Антонина Туманова

