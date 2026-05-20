Зеленский поручил МИД подготовить меры дипломатического воздействия в отношении беларуси, есть непубличные задачи и для разведки

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД подготовить дополнительные меры дипломатического воздействия в отношении беларуси, кроме того - соответствующие непубличные задачи есть и для украинских разведывательных служб, передает УНН.

Пересматриваем и возможности нашей внешней активности. Поручил МИД Украины подготовить дополнительные меры дипломатического воздействия в отношении Беларуси, которая может быть использована россией для такого расширения войны. Соответствующие непубличные задачи есть и для украинских разведывательных служб - сообщил Зеленский после заседания Ставки.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что россия хочет именно с территории беларуси начать дополнительные агрессивные операции – либо против нашего Черниговско-Киевского направления. Силам обороны и безопасности Украины поручено подготовить план реагирования, Черниговско-Киевское направление будем усиливать.