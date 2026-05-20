Зеленский поручил МИД подготовить меры дипломатического воздействия в отношении беларуси, есть непубличные задачи и для разведки
Киев • УНН
Президент поручил МИД подготовить меры дипломатического воздействия на беларусь. Разведка получила непубличные задачи из-за угрозы расширения войны.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД подготовить дополнительные меры дипломатического воздействия в отношении беларуси, кроме того - соответствующие непубличные задачи есть и для украинских разведывательных служб, передает УНН.
Пересматриваем и возможности нашей внешней активности. Поручил МИД Украины подготовить дополнительные меры дипломатического воздействия в отношении Беларуси, которая может быть использована россией для такого расширения войны. Соответствующие непубличные задачи есть и для украинских разведывательных служб
рф готовит мобилизацию 100 тысяч человек и пять сценариев расширения войны - Зеленский20.05.26, 15:33 • 1182 просмотра
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что россия хочет именно с территории беларуси начать дополнительные агрессивные операции – либо против нашего Черниговско-Киевского направления. Силам обороны и безопасности Украины поручено подготовить план реагирования, Черниговско-Киевское направление будем усиливать.