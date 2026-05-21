Вступление Украины в НАТО является логичным шагом - начальник генштаба Чехии Карел Ржехка

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Генерал Карел Ржехка назвал членство Украины в НАТО логичным шагом. Чехия планирует увеличить военные расходы и укрепить собственную систему ПВО.

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Чехии генерал Карел Рехка заявил, что Украина в будущем должна вступить в НАТО, так как это является следующим "логическим шагом". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Украина - не только потребитель безопасности, но и ее гарант. Я не говорю, что это легко. В конечном итоге, это вопрос политического консенсуса, но я считаю, что именно в этом направлении мы должны двигаться

- заявил генерал в кулуарах форума GLOBSEC в Праге в четверг.

Дополнительно

Рехка также подчеркнул, что Чехия должна увеличить военные расходы до уровня, значительно превышающего 2 процента ВВП, что было прежней целью НАТО. Бюджет страны на оборону стал предметом спора между чешскими президентом Петром Павелом и премьер-министром Андреем Бабишем.

Бабиш сначала решил сократить военные расходы до 1,8 процента ВВП, несмотря на обязательства Праги перед НАТО увеличить их до 3,5 процента к 2035 году. Однако министр обороны Яромир Зуна заявил в начале этого месяца, что Прага планирует увеличить оборонный бюджет страны до саммита НАТО в Анкаре.

Напомним

Правительство Чехии планирует ускорить укрепление противовоздушной обороны и набор новых военнослужащих. Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш после встречи с министром обороны Яромиром Зуной.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Война в Украине
Петр Павел
Прага
НАТО
Чешская Республика
Анкара
Украина