Вступление Украины в НАТО является логичным шагом - начальник генштаба Чехии Карел Ржехка

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Чехии генерал Карел Рехка заявил, что Украина в будущем должна вступить в НАТО, так как это является следующим "логическим шагом". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Украина - не только потребитель безопасности, но и ее гарант. Я не говорю, что это легко. В конечном итоге, это вопрос политического консенсуса, но я считаю, что именно в этом направлении мы должны двигаться