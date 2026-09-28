В центре Праги прошла масштабная акция против правительства Бабиша накануне выборов

В центре Праги 28 сентября состоялась масштабная демонстрация, участники которой критиковали правительство премьер-министра Андрея Бабиша и призывали чехов прийти на предстоящие выборы. Об этом сообщает чешское агентство ČTK, пишет УНН.

Детали

Акцию на Староместской площади организовало движение «Миллион мгновений за демократию». Организаторы не назвали количество участников, однако площадь была преимущественно заполнена людьми. Демонстрация продолжалась около полутора часов.

Главной темой стала критика правительства Бабиша. Организаторы призвали избирателей не допустить концентрации власти в руках правительственных партий и выступили против поддержки сил, которые они называют популистскими и экстремистскими.

В Чехии готовятся к выборам

Муниципальные выборы и первый тур выборов в Сенат Чехии состоятся 9–10 октября. В этом году избиратели будут переизбирать треть из 81 сенатора.

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Во время демонстрации также критиковали возможный конфликт интересов Бабиша, планы правительства изменить финансирование Чешского телевидения и Чешского радио, а также действия властей в сфере безопасности.

На акции были флаги Чехии, Украины и Европейского союза. Демонстрацию также посвятили предстоящей 90-й годовщине со дня рождения бывшего президента Чехии Вацлава Гавела.

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