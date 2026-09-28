У центрі Праги пройшла масштабна акція проти уряду Бабіша напередодні виборів

У центрі Праги 28 вересня відбулася масштабна демонстрація, учасники якої критикували уряд прем'єр-міністра Андрея Бабіша та закликали чехів прийти на майбутні вибори. Про це повідомляє чеське агентство ČTK, пише УНН.

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Акцію на Староміській площі організував рух "Мільйон моментів за демократію". Організатори не назвали кількість учасників, однак площа була переважно заповнена людьми. Демонстрація тривала близько півтори години.

Головною темою стала критика уряду Бабіша. Організатори закликали виборців не допустити концентрації влади в руках урядових партій та виступили проти підтримки сил, які вони називають популістськими та екстремістськими.

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Муніципальні вибори та перший тур виборів до Сенату Чехії відбудуться 9–10 жовтня. Цього року виборці переобиратимуть третину з 81 сенатора.

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Під час демонстрації також критикували можливий конфлікт інтересів Бабіша, плани уряду змінити фінансування Чеського телебачення та Чеського радіо, а також дії влади у сфері безпеки.

На акції були прапори Чехії, України та Європейського Союзу. Демонстрацію також присвятили майбутній 90-й річниці від дня народження колишнього президента Чехії Вацлава Гавела.

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