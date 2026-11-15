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Сотни тысяч чехов устроили протест в Праге за свободу СМИ

Киев • УНН

 • 958 просмотра

В Праге около 350 тысяч человек выступили против отмены взносов для общественных вещателей. Они опасаются усиления правительственного влияния.

Сотни тысяч чехов устроили протест в Праге за свободу СМИ

Сотни тысяч чехов собрались в Праге в знак протеста против того, что они называют попыткой правительства ограничить свободу СМИ, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

По словам организаторов, воскресная акция, направленная на сохранение обязательных абонентских взносов, за счет которых финансируются чешские общественные вещатели, может стать одной из самых масштабных в истории страны.

Это событие стало очередным вызовом для премьер-министра Андрея Бабиша и его коалиции, в которую входят популистские, ультраправые националистические и евроскептические партии. Оно состоялось после нескольких недель демонстраций в разных городах страны, а также забастовки работников «Чешского телевидения» и «Чешского радио».

Протестующие утверждают, что план отменить абонентские взносы и перевести вещателей на финансирование из государственного бюджета предоставит правительственным чиновникам больше рычагов влияния на редакции. Они указывают на пример Словакии, Венгрии, Польши и Сербии, где нынешние или прежние правопопулистские правительства подорвали независимость СМИ.

Представители движения «Миллион мгновений для демократии» (Million Moments for Democracy), организовавшего демонстрацию, заявили, что власти смогут своими глазами увидеть масштаб оппозиции. «Бабиш и его правительство, очевидно, считают, что им всё сойдет с рук… что они могут игнорировать экспертов, заставлять критиков молчать и относиться к демократическим институтам как к собственной собственности», — заявили в движении.

По оценкам организаторов, на Летенском поле (Letná Plain), откуда открывается вид на исторический центр Праги, собралось около 350 000 человек.

Многие участники протеста пришли в остроконечных шапочках, сделанных из свернутых газет, — это отсылка к анимационному персонажу, который на протяжении десятилетий открывал вечерние сказки для детей на «Чешском телевидении». «Сегодня мы стали свидетелями чего-то необычного», — сказал агентству Associated Press Микулаш Минарж, главный организатор движения «Миллион мгновений для демократии».

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Предложенные изменения, предусматривающие сокращение бюджетов государственного телевидения и радио примерно на 15%, вызвали резкую критику со стороны международных медиаорганизаций.

Европейский вещательный союз, Европейская федерация журналистов, организация «Репортеры без границ» и Международный институт прессы также раскритиковали правительственный план в отношении СМИ, сравнив его со спорными действиями бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Андрей Бабиш — миллиардер, вернувшийся к власти в прошлом году, — заявил, что протестующие лишь будоражат общественность безосновательными утверждениями об угрозе свободе СМИ. На прошлой неделе он опубликовал авторскую статью о том, что назвал «семью лживыми утверждениями», которые оппозиция распространяет в отношении абонентской платы (ее общий размер составляет 205 крон, или 7 фунтов стерлингов, в месяц).

«Каждый, кто говорит о "национализации" (общественных медиа), сознательно лжет», — написал он, назвав критику «истеричными выпадами». — «Мы ни при каких обстоятельствах не будем вмешиваться в редакционную работу».

Антонина Туманова

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