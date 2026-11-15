Сотні тисяч чехів влаштували протест у Празі за свободу ЗМІ

Сотні тисяч чехів зібралися в Празі на знак протесту проти того, що вони називають спробою уряду обмежити свободу ЗМІ, передає УНН із посиланням на The Guardian.

За словами організаторів, недільна акція, спрямована на збереження обов’язкових абонентських внесків, за рахунок яких фінансуються чеські суспільні мовники, може стати однією з наймасштабніших в історії країни.

Ця подія стала черговим викликом для прем’єр-міністра Андрея Бабіша та його коаліції, до якої входять популістські, ультраправі націоналістичні та євроскептичні партії. Вона відбулася після кількох тижнів демонстрацій у різних містах країни, а також страйку працівників "Чеського телебачення" та "Чеського радіо".

Протестувальники стверджують, що план скасувати абонентські внески й перевести мовників на фінансування з державного бюджету надасть урядовцям більше важелів впливу на редакції. Вони вказують на приклад Словаччини, Угорщини, Польщі та Сербії, де нинішні або попередні правопопулістські уряди підірвали незалежність ЗМІ.

Представники руху "Мільйон митей для демократії" (Million Moments for Democracy), який організував демонстрацію, заявили, що влада зможе на власні очі побачити масштаб опозиції. "Бабіш та його уряд, вочевидь, вважають, що їм усе зійде з рук… що вони можуть ігнорувати експертів, змушувати критиків мовчати й ставитися до демократичних інститутів як до власної власності", — зазначили в русі.

За оцінками організаторів, на Летенському полі (Letná Plain), звідки відкривається вид на історичний центр Праги, зібралося близько 350 000 людей.

Багато учасників протесту прийшли в гостроверхих капелюхах, зроблених зі згорнутих газет — це відсилання до анімаційного персонажа, який протягом десятиліть відкривав вечірні казки для дітей на "Чеському телебаченні". "Сьогодні ми є свідками чогось надзвичайного", — сказав агентству Associated Press Мікулаш Мінарж, головний організатор від руху "Мільйон митей для демократії".

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Запропоновані зміни, які передбачають скорочення бюджетів державного телебачення та радіо приблизно на 15%, викликали різку критику з боку міжнародних медіаорганізацій.

Європейська мовна спілка, Європейська федерація журналістів, організація "Репортери без кордонів" та Міжнародний інститут преси також розкритикували урядовий план щодо ЗМІ, порівнявши його зі суперечливими діями колишнього прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Андрей Бабіш — мільярдер, який повернувся до влади минулого року, — заявив, що протестувальники лише розбурхують громадськість безпідставними твердженнями про загрозу свободі ЗМІ. Минулого тижня він опублікував авторську статтю про те, що назвав "сімома брехливими твердженнями", які поширює опозиція стосовно абонентської плати (розмір якої загалом становить 205 крон, або 7 фунтів стерлінгів, на місяць).

"Кожен, хто говорить про "націоналізацію" (суспільних медіа), свідомо бреше", — написав він, назвавши критику "істеричними випадами". — "Ми за жодних обставин не втручатимемося в редакційну роботу".