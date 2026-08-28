РФ подозревают в масштабной дезинформации о «территориальных претензиях» Польши к Чехии — СМИ

Неизвестные хакеры распространили в польских СМИ две фейковые статьи о так называемых «территориальных долгах» Чехии. Злоумышленники создали фальшивый сайт «Чешского радио» и фальшивые аккаунты в Facebook, где вымышленные дипломаты высказывались по поводу демаркации границ. Об инциденте сообщил польский портал CyberDefence24.pl. По его данным, целью дезинформационной кампании могло быть ухудшение отношений между Польшей и Чехией, передает УНН со ссылкой на «Радио Прага».

Детали

В статье содержится информация о якобы существующем документе польского министерства иностранных дел с требованием изменить польско-чешскую границу и передать Польше около 638 ​​гектаров чешской территории, пишет CyberDefence24.pl. Сайт обращает внимание на то, что фальшивый документ был написан на чешском языке, за исключением нескольких последних слов, приведенных на польском. По мнению издания, это указывает на то, что текст был сгенерирован с помощью искусственного интеллекта.

Неизвестные злоумышленники взломали систему безопасности сайта польской региональной радиостанции Radio PiK. Они опубликовали на нем статью, в которой «со ссылкой на чешские СМИ» утверждалось, будто Варшава намерена оккупировать шестьсот гектаров чешской территории.

Министр иностранных дел Радослав Сикорский отреагировал в соцсетях: «Не позволяйте нас поссорить». «Аннексия Заользья была одним из самых глупых решений в истории польской внешней политики, но я надеюсь, что наши чешские братья помнят: Польша в лице президента Леха Качиньского публично извинилась за это в Вестерплатте в 2009 году», — подчеркнул Сикорский.

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А премьер-министр Дональд Туск опубликовал картинку с Рексом и Кротиком, написав, что Польша и Чехия — настоящие друзья.

Министерство иностранных дел Чехии осудило дезинформацию и разъяснило суть вопроса. Сфабрикованный информационный повод основан на давнем споре вокруг 368 гектаров земли, на которые претендует Польша. На основании договора 1958 года была проведена демаркация чехословацко-польской границы, в результате чего ее протяженность сократилась на 80 километров. При подсчете территориальных приобретений и потерь обоих государств возникла разница примерно в 368 гектаров в пользу Польши. С 1992 года Прага и Варшава провели серию переговоров по урегулированию этого «территориального долга».

В феврале 2026 г. министр иностранных дел Петр Мацинка обсудил этот вопрос со своим польским коллегой Сикорским. «Речь не будет идти о какой-либо территориальной или финансовой компенсации. Напротив, мы говорим о том, что решим этот спор с помощью совместного проекта (...) по защите от наводнений», — заявил Мацинка.

В организации этой дезинформационной операции спецслужбы обеих стран подозревают Россию.

«Почерк злоумышленников соответствует методам, которые, как известно, использует российская сторона. На данном этапе организатор инцидента однозначно не установлен», — считает польский регистратор доменных имен NASK.

Журналист издания Zoznam Zprávy Лукаш Валашек отметил, что дезинформационная кампания отличается чрезвычайно широким набором инструментов и высокой степенью координации. Авторы использовали искусственный интеллект, создали фальшивый сайт «Чешского радио» и поддельные профили в социальных сетях для распространения ложных данных. Выявление организаторов кампании поручено чешским и польским правоохранительным органам.