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рф підозрюють у масштабній дезінформації про "територіальні претензії" Польщі до Чехії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1288 перегляди

Зловмисники створили фальшиві сайти й акаунти, щоб посварити Польщу та Чехію через вигадану вимогу передати 638 гектарів. У кампанії підозрюють росію.

рф підозрюють у масштабній дезінформації про "територіальні претензії" Польщі до Чехії - ЗМІ

Невідомі хакери поширили в польських ЗМІ дві фейкові статті про так звані "територіальні борги" Чехії. Зловмисники створили фальшивий сайт "Чеського Радіо" та фальшиві акаунти у Facebook, де уявні дипломати висловлювалися з приводу демаркації кордонів. Про інцидент повідомив польський портал CyberDefence24.pl. За його даними, метою дезінформаційної кампанії могло бути погіршення відносин між Польщею та Чехією, передає УНН із посиланням на "Радіо Прага".

Деталі

У статті міститься інформація про нібито існуючий документ польського міністерства закордонних справ з вимогою змінити польсько-чеський кордон та передати Польщі близько 638 ​​гектарів чеської території, пише CyberDefence24.pl. Сайт звертає увагу на те, що фальшивий документ був написаний чеською мовою за винятком кількох останніх слів, які наведені польською. На думку видання, це вказує на те, що текст було згенеровано за допомогою штучного інтелекту.

Невідомі зловмисники зламали систему безпеки сайту польської регіональної радіостанції Radio PiK. Вони опублікували на ньому статтю, в якій "з посиланням на чеські ЗМІ" стверджувалося, ніби Варшава має намір окупувати шістсот гектарів чеської території.

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський відреагував у соцмережах: "Не дозволяйте нас посварити". "Анексія Заользя була одним із найдурніших рішень в історії польської зовнішньої політики, але я сподіваюся, що наші чеські брати пам'ятають: Польща в особі президента Леха Качинського публічно вибачилася за це у Вестерплатті у 2009 році", – наголосив Сікорський.

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А прем'єр-міністр Дональд Туск опублікував картинку з Рексом та Кротиком, написавши, що Польща та Чехія – справжні друзі.

Міністерство закордонних справ Чехії засудило дезінформацію та роз'яснило суть питання. Сфабрикований інфопривід ґрунтується на суперечці багаторічної давності навколо 368 гектарів землі, на які претендує Польща. На підставі договору 1958 року було проведено демаркацію чехословацько-польського кордону, внаслідок чого її довжина скоротилася на 80 кілометрів. При підрахунку територіальних придбань та втрат обох держав виникла різниця приблизно 368 гектарів на користь Польщі. З 1992 року Прага та Варшава провели серію переговорів щодо врегулювання цього "територіального боргу".

У лютому 2026 р. міністр закордонних справ Петро Мацинка обговорив це питання зі своїм польським колегою Сікорським. "Мова не йтиме про якусь територіальну чи фінансову компенсацію. Навпаки, ми говоримо, що вирішимо цю суперечку за допомогою спільного проекту (...) щодо захисту від повеней", – заявив Мацинка.

У розв'язанні цієї дезінформаційної операції спецслужби обох країн підозрюють росію.

"Почерк зловмисників відповідає методам, які, як відомо, використовує російська сторона. На даному етапі організатора інциденту однозначно не встановлено", – вважає польський реєстратор доменних імен NASK.

Журналіст видання Zoznam Zprávy Лукаш Валашек зазначив, що дезінформаційна кампанія відрізняється надзвичайно широким набором інструментів та високим ступенем координації. Автори використовували штучний інтелект, створили фальшивий сайт "Чеського Радіо" та підроблені профілі у соціальних мережах для поширення хибних даних. Виявлення організаторів кампанії доручено чеським та польським правоохоронним органам.

Антоніна Туманова

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