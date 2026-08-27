История и особенности чешской кухни

Чешская кухня известна сытными мясными блюдами, кнедликами, густыми соусами и сладкой выпечкой. Она формировалась под влиянием местных традиций и кухонь соседних стран, но сохранила собственный характер. Подробнее о том, как менялась чешская кухня и какие блюда считаются ее традиционными, расскажет УНН.

История чешской кухни

Современная чешская кухня сочетает древние местные рецепты и заимствования у соседей. На ее формирование повлияли, в частности, австрийская, венгерская и словацкая кухни. Отсюда в Чехии распространились такие блюда, как гуляш, а также некоторые виды выпечки и мясных блюд.

Важную роль в развитии кулинарных традиций здесь сыграли кулинарные книги. Одной из самых известных авторов была Магдалена Добромила Реттигова. Она популяризировала домашнюю кухню и более широкое использование овощей, которые раньше редко входили в состав чешских блюд. Часть традиций, кстати, сохранилась и по сей день. Чехи по-прежнему готовят по старым рецептам, а многие блюда, считающиеся национальными, остаются привычными для повседневного питания.

Особенности чешской кухни

Чешские блюда обычно сытные и довольно простые по составу. Большую роль в кухне играют мясо, картофель, капуста, мука и соусы. Особенностью является и то, что мясные блюда часто подают с густой подливой и гарниром. Отдельное место занимают кнедлики. Их готовят из теста, картофеля или творога и подают преимущественно как дополнение к мясу и соусам. Есть также сладкие варианты — с фруктовыми начинками.

Среди специй в чешской кухне особенно часто используют тмин, укроп, майоран и имбирь, тогда как овощи обычно подают как гарнир или добавляют в супы и соусы. Заметную роль играют и салаты. Самым популярным является картофельный, который может быть не только салатом, но и гарниром к мясу или рыбе либо вообще отдельным блюдом.

Традиционные блюда чешской кухни

Одним из наиболее известных блюд является vepřo knedlo zelo — свинина с кнедликами и капустой. Также популярны различные виды гуляша, шницель с картофелем или картофельным салатом, жареный сыр и деруны по-чешски — брамбораки. Среди первых блюд выделяется чесночный суп «чеснечка». Также готовят грибные, картофельные, фасолевые и гороховые супы, а еще капустные варианты с колбасой или мясом.

Рыбные блюда занимают меньше места в повседневном рационе, однако карп имеет особое значение, в частности на рождественском столе. Здесь его готовят жареным, используют для ухи и других блюд. Чешская кухня известна и очень вкусной сладкой выпечкой. Среди популярных изделий — булочки с маком, творогом, джемом или повидлом, а также фруктовые кнедлики. Отдельно стоит упомянуть и трдельник, который часто продают прямо на улицах.

Что касается местных напитков, то самым известным остается, конечно же, пиво. Пивоварение имеет в стране давнюю традицию, а местные сорта отличаются насыщенным вкусом. Среди безалкогольных напитков популярен кофола — напиток, созданный в Чехословакии как альтернатива Coca-Cola и Pepsi.

Топ-5 интересных фактов о чешской кухне

В Чехии варят очень много сортов пива, и это часть национальной культуры. Кстати, эта страна прочно удерживает первое место в мире по потреблению пива.

Сахар-рафинад в виде привычных всем кубиков был изобретен именно в этой стране, еще в 17-м веке.

Именно в Чехии были изобретены йогурты.

По популярности среди уличной еды здесь лидирует китайская кухня. Стоит недорого, а порции огромные.

В Праге можно смело пить воду из-под крана, потому что она абсолютно чистая.

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