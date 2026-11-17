17 ноября в Украине отмечают День студента, а в мире под эгидой международных и медицинских организаций проходят Всемирный день недоношенных детей и Международный день борьбы против рака легких.

В церковном календаре по новому стилю чествуют святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского, а по старому стилю вспоминают преподобного Иоанникия Великого, пишет УНН.

День студента в Украине

Официальный праздник украинской студенческой молодежи, установленный Указом Президента Украины от 1999 года в поддержку инициативы студенческих организаций.

Дата является общей с Международным днем студентов и посвящена чествованию роли молодежи в научном, культурном и общественном развитии государства, а также защите академических свобод и прав получателей высшего образования.

Международный день студентов (International Students' Day)

Глобальная памятная дата, учрежденная в 1941 году в Лондоне на Международной встрече студентов стран, боровшихся против нацизма.

Дата выбрана в память о трагических событиях 17 ноября 1939 года в оккупированной Праге, когда нацисты разогнали студенческую демонстрацию, казнили девять лидеров студенческого движения и отправили более 1200 студентов в концентрационный лагерь Заксенхаузен, закрыв все чешские вузы.

Сегодня этот день объединяет молодежь всего мира вокруг идей демократии, солидарности и доступности качественного образования.

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Всемирный день недоношенных детей (World Prematurity Day)

Глобальная дата, учрежденная в 2008 году Европейским фондом заботы о новорожденных пациентах и международными организациями здравоохранения.

Мероприятие призвано привлечь внимание общества, правительств и медицинского сообщества к проблемам преждевременных родов, которые являются одной из главных причин смертности младенцев в мире.

День акцентирует внимание на важности развития неонатальной медицины, обеспечения больниц современными инкубаторами, сурфактантами и психологической поддержки родителей. Символом даты является фиолетовый цвет.

Международный день борьбы против рака легких (International Lung Cancer Day)

Просветительская медицинская дата, которая проводится в рамках ноябрьского месяца осведомленности о раке легких при поддержке ведущих онкологических ассоциаций мира.

Мероприятие подчеркивает критическую необходимость профилактики этого онкологического заболевания, прежде всего путем отказа от курения и уменьшения воздействия канцерогенов, популяризирует ранний скрининг с помощью низкодозовой компьютерной томографии для групп риска и информирует о современных методах таргетной и иммунотерапии.

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По новому календарю православные и греко-католические верующие чествуют память святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского — выдающегося христианского богослова и иерарха из Малой Азии, ученика Оригена.

По преданиям, во время его рукоположения в Неокесарии насчитывалось всего семнадцать христиан, а перед смертью святителя в городе осталось столько же язычников — настолько успешной была его проповедь, подкрепленная многочисленными чудесами исцеления и усмирения стихий.

По старому календарю верующие чествуют память преподобного Иоанникия Великого — византийского подвижника из Вифинии, который в молодости служил в войске, но оставил мир и более 50 лет провел в суровых аскетических подвигах и пустынничестве, обретя дар прозорливости и исцеления.

Также в этот день вспоминают священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермея пресвитера — учеников апостола Тита, принявших мученическую смерть за проповедь Евангелия в Малой Азии.

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