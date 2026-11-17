Что празднуют 17 ноября в Украине и мире
Киев • УНН
В Украине 17 ноября отмечают День студента, а в мире — дни недоношенных детей и борьбы с раком лёгких. Церковная дата посвящена святителю Григорию Чудотворцу и преподобному Иоанникию Великому.
17 ноября в Украине отмечают День студента, а в мире под эгидой международных и медицинских организаций проходят Всемирный день недоношенных детей и Международный день борьбы против рака легких.
В церковном календаре по новому стилю чествуют святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского, а по старому стилю вспоминают преподобного Иоанникия Великого, пишет УНН.
День студента в Украине
Официальный праздник украинской студенческой молодежи, установленный Указом Президента Украины от 1999 года в поддержку инициативы студенческих организаций.
Дата является общей с Международным днем студентов и посвящена чествованию роли молодежи в научном, культурном и общественном развитии государства, а также защите академических свобод и прав получателей высшего образования.
Международный день студентов (International Students' Day)
Глобальная памятная дата, учрежденная в 1941 году в Лондоне на Международной встрече студентов стран, боровшихся против нацизма.
Дата выбрана в память о трагических событиях 17 ноября 1939 года в оккупированной Праге, когда нацисты разогнали студенческую демонстрацию, казнили девять лидеров студенческого движения и отправили более 1200 студентов в концентрационный лагерь Заксенхаузен, закрыв все чешские вузы.
Сегодня этот день объединяет молодежь всего мира вокруг идей демократии, солидарности и доступности качественного образования.
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Всемирный день недоношенных детей (World Prematurity Day)
Глобальная дата, учрежденная в 2008 году Европейским фондом заботы о новорожденных пациентах и международными организациями здравоохранения.
Мероприятие призвано привлечь внимание общества, правительств и медицинского сообщества к проблемам преждевременных родов, которые являются одной из главных причин смертности младенцев в мире.
День акцентирует внимание на важности развития неонатальной медицины, обеспечения больниц современными инкубаторами, сурфактантами и психологической поддержки родителей. Символом даты является фиолетовый цвет.
Международный день борьбы против рака легких (International Lung Cancer Day)
Просветительская медицинская дата, которая проводится в рамках ноябрьского месяца осведомленности о раке легких при поддержке ведущих онкологических ассоциаций мира.
Мероприятие подчеркивает критическую необходимость профилактики этого онкологического заболевания, прежде всего путем отказа от курения и уменьшения воздействия канцерогенов, популяризирует ранний скрининг с помощью низкодозовой компьютерной томографии для групп риска и информирует о современных методах таргетной и иммунотерапии.
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По новому календарю православные и греко-католические верующие чествуют память святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского — выдающегося христианского богослова и иерарха из Малой Азии, ученика Оригена.
По преданиям, во время его рукоположения в Неокесарии насчитывалось всего семнадцать христиан, а перед смертью святителя в городе осталось столько же язычников — настолько успешной была его проповедь, подкрепленная многочисленными чудесами исцеления и усмирения стихий.
По старому календарю верующие чествуют память преподобного Иоанникия Великого — византийского подвижника из Вифинии, который в молодости служил в войске, но оставил мир и более 50 лет провел в суровых аскетических подвигах и пустынничестве, обретя дар прозорливости и исцеления.
Также в этот день вспоминают священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермея пресвитера — учеников апостола Тита, принявших мученическую смерть за проповедь Евангелия в Малой Азии.
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