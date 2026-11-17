17 листопада в Україні відзначають День студента, а у світі під егідою міжнародних та медичних організацій проходять Всесвітній день передчасно народжених дітей та Міжнародний день боротьби проти раку легенів.

У церковному календарі за новим стилем вшановують святителя Григорія Чудотворця, єпископа Неокесарійського, а за старим стилем згадують преподобного Іоанникія Великого, пише УНН.

День студента в Україні

Офіційне свято української студентської молоді, встановлене Указом Президента України від 1999 року на підтримку ініціативи студентських організацій.

Дата є спільною з Міжнародним днем студентів і присвячена відзначенню ролі молоді у науковому, культурному та суспільному розвитку держави, а також захисту академічних свобод і прав здобувачів вищої освіти.

Міжнародний день студентів (International Students' Day)

Глобальна пам'ятна дата, заснована у 1941 році в Лондоні на Міжнародній зустрічі студентів країн, що боролися проти нацизму.

Дата обрана на згадку про трагічні події 17 листопада 1939 року в окупованій Празі, коли нацисти розігнали студентську демонстрацію, стратили дев'ятьох лідерів студентського руху та відправили понад 1200 студентів до концтабору Заксенгаузен, закривши всі чеські виші.

Сьогодні цей день об'єднує молодь усього світу навколо ідей демократії, солідарності та доступності якісної освіти.

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Всесвітній день передчасно народжених дітей (World Prematurity Day)

Глобальна дата, започаткована у 2008 році Європейським фондом турботи про новонароджених пацієнтів та міжнародними організаціями охорони здоров'я.

Подія покликана привернути увагу суспільства, урядів і медичної спільноти до проблем передчасних пологів, які є однією з головних причин смертності немовлят у світі.

День акцентує на важливості розвитку неонатальної медицини, забезпечення лікарень сучасними кувезами, сурфактантами та психологічної підтримки батьків. Символом дати є фіолетовий колір.

Міжнародний день боротьби проти раку легень (International Lung Cancer Day)

Просвітницька медична дата, яка проводиться у межах листопадового місячника обізнаності про рак легень за підтримки провідних онкологічних асоціацій світу.

Захід підкреслює критичну необхідність профілактики цього онкологічного захворювання, насамперед через відмову від куріння та зменшення впливу канцерогенів, популяризує ранній скринінг за допомогою низькодозової комп'ютерної томографії для груп ризику та інформує про сучасні методи таргетної та імунотерапії.

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За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святителя Григорія Чудотворця, єпископа Неокесарійського - видатного християнського богослова та ієрарха з Малої Азії, учня Орігена.

За переказами, під час його висвячення у Неокесарії налічувалося лише сімнадцять християн, а перед смертю святителя у місті залишилося стільки ж язичників - настільки успішною була його проповідь, підкріплена численними чудесами зцілення та утихомирення стихій.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Іоанникія Великого - візантійського подвижника з Віфінії, який у молодості служив у війську, але залишив світ і понад 50 років провів у суворих аскетичних подвигах і пустельництві, здобувши дар прозорливості та зцілення.

Також цього дня згадують священномучеників Никандра, єпископа Мирського, та Єрмея пресвітера - учнів апостола Тита, які прийняли мученицьку смерть за проповідь Євангелія у Малій Азії.

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