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Главный вокзал Праги эвакуировали из-за анонимного сообщения о бомбе

Киев • УНН

 • 1488 просмотра

Утром 14 июля из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе был эвакуирован Главный вокзал Праги. Пиротехники не обнаружили взрывчатку, движение транспорта возвращено в штатный режим.

Главный вокзал Праги эвакуировали из-за анонимного сообщения о бомбе

Утром 14 июля из-за анонимной угрозы о заложенной бомбе был эвакуирован Главный вокзал Праги. Об этом сообщила полиция во вторник утром в соцсети X, передает УНН.

Движение поездов было полностью остановлено, поезда метро проходили станцию "Главный вокзал" без остановки, уточнили в пресс-службе Управления железных дорог по чрезвычайным ситуациям и Пражском транспортном предприятии.

Полиция также перекрывала городскую магистраль, проходящую мимо здания вокзала. Утром через Главный вокзал в Прагу следуют десятки тысяч пассажиров, а по магистрали ежедневно проезжают десятки тысяч автомобилей. "Вокзал эвакуирован. На станцию прибывают последние поезда, после чего будет проведен осмотр территории пиротехниками", – сообщила утром полиция в сети Х.

Около 9:20 полиция сообщила: "Проверка пиротехниками дала отрицательный результат, служебная собака также ничего не обнаружила, и все, включая движение транспорта по улице Вильсонова, возвращается в штатный режим. Сейчас мы будем разыскивать виновника распространения заведомо ложного сообщения. Ему грозит три года лишения свободы".

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"Эвакуация Главного вокзала или его части из-за угрозы взрыва или обнаружения подозрительного багажа не является исключительной. Так, после анонимной угрозы о бомбе полиция эвакуировала вокзал в декабре 2016 года. Тогда подозреваемый был задержан днем позже. Был также выявлен мужчина, угрожавший взрывом на Главном вокзале в сентябре 2019 года, и женщина, заявившая об аналогичной угрозе в августе 2021 года. Впоследствии их обвинили в совершении уголовного преступления, связанного с распространением заведомо ложных сведений, вызывающих панику", – напоминает "Чешское Радио".

Антонина Туманова

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