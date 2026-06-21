Тысячи людей вышли на протест в Праге из-за реформы финансирования общественных СМИ

В центре Праги тысячи людей приняли участие в марше против запланированных изменений в системе финансирования общественных СМИ, которые, по мнению критиков, могут ослабить их независимость. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Протест состоялся за день до запланированной забастовки сотрудников Чешского телевидения и Чешского радио. Участники акции выступили против решения правительства премьер-министра Андрея Бабиша отменить лицензионные сборы, которые в настоящее время являются основным источником финансирования общественных вещателей.

Власти предлагают финансировать телевидение и радио непосредственно из государственного бюджета, объясняя это нежеланием большинства граждан платить обязательные взносы.

Критики говорят об угрозе независимости СМИ

Организатор протеста Микулаш Минар из общественной инициативы "Миллион моментов" заявил, что общественные СМИ должны оставаться независимыми от политического влияния.

СМИ не принадлежат политике – сказал он перед началом марша.

По оценкам агентства CTK, в протесте приняли участие тысячи людей, которые прошли к зданию Чешского телевидения с плакатами "Руки прочь от общественных СМИ".

Как отмечает Reuters, предложенные изменения могут привести к сокращению финансирования общественных вещателей примерно на 15%. Руководитель Чешского телевидения на этой неделе предупредил, что из-за этого работу могут потерять от 300 до 500 сотрудников из почти 2900 работников компании.

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