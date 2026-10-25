В Праге сотни людей вышли на протест против правительства Бабиша — требуют сохранить независимость СМИ

В столице Чехии Праге 25 октября сотни людей вышли на протест против планов правительства отменить лицензионные сборы за телевидение и радио. Демонстранты опасаются, что такая реформа поставит общественные СМИ под контроль властей. Об этом сообщает чешское издание iDNES, пишет УНН.

Детали

Акцию на Староместской площади организовало общественное движение "Миллион мгновений за демократию". Участники принесли чешские флаги и плакаты против изменений в финансировании общественных вещателей

Глава организации Микулаш Минар заявил, что протест должен стать предупреждением правительству.

Это четкий сигнал этому правительству: вы действительно зашли слишком далеко – подчеркнул он, призвав демонстрантов действовать мирно.

Что отвечает правительство

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отверг обвинения в попытке установить контроль над СМИ. По его словам, правительство лишь выполняет предвыборное обещание отменить лицензионные сборы.

В то же время организация Veřejnoprávně, представляющая работников Чешского телевидения и Чешского радио, выступила против реформы и объявила о целодневной забастовке 3 ноября.

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