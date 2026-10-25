У Празі сотні людей вийшли на протест проти уряду Бабіша – вимагають зберегти незалежність ЗМІ

У столиці Чехії Празі 25 жовтня сотні людей вийшли на протест проти планів уряду скасувати ліцензійні збори за телебачення та радіо. Демонстранти побоюються, що така реформа поставить суспільні медіа під контроль влади. Про це повідомляє чеське видання iDNES, пише УНН.

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Керівник організації Мікулаш Мінар заявив, що протест має стати попередженням уряду.

Це чіткий сигнал цьому уряду: ви справді зайшли надто далеко – наголосив він, закликавши демонстрантів діяти мирно.

Що відповідає уряд

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш відкинув звинувачення у спробі встановити контроль над ЗМІ. За його словами, уряд лише виконує передвиборчу обіцянку скасувати ліцензійні збори.

Водночас організація Veřejnoprávně, яка представляє працівників Чеського телебачення та Чеського радіо, виступила проти реформи й анонсувала цілоденний страйк на 3 листопада.

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