Швейцария готова присоединиться к спецтрибуналу за преступление агрессии против Украины - Сибига
Киев • УНН
Швейцария уведомила Совет Европы о присоединении к соглашению по спецтрибуналу. Глава МИД Андрей Сибига заявил о переходе инициативы в практическую плоскость.
Швейцария уведомила Совет Европы о готовности присоединиться к Расширенному частичному соглашению о создании Специального трибунала за преступление агрессии против Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН.
Детали
Министр поблагодарил швейцарскую сторону за поддержку инициативы.
Я благодарен Иньяцио Кассису и нашим швейцарским партнерам за этот принципиальный и сильный шаг
По словам Сибиги, роль Швейцарии в поддержке международного права особенно важна.
Швейцария играет особую роль в защите принципов и норм международного права, и ее решение имеет огромное значение для всего международного сообщества
Глава МИД также заявил, что создание спецтрибунала постепенно переходит в практическую плоскость.
Справедливость за преступление агрессии против Украины неизбежна, и трибунал - это уже не абстрактная идея. Это становится реальностью
