Швейцария готова присоединиться к спецтрибуналу за преступление агрессии против Украины - Сибига

Швейцария уведомила Совет Европы о готовности присоединиться к Расширенному частичному соглашению о создании Специального трибунала за преступление агрессии против Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН.

Министр поблагодарил швейцарскую сторону за поддержку инициативы.

Я благодарен Иньяцио Кассису и нашим швейцарским партнерам за этот принципиальный и сильный шаг

По словам Сибиги, роль Швейцарии в поддержке международного права особенно важна.

Швейцария играет особую роль в защите принципов и норм международного права, и ее решение имеет огромное значение для всего международного сообщества

Глава МИД также заявил, что создание спецтрибунала постепенно переходит в практическую плоскость.

Справедливость за преступление агрессии против Украины неизбежна, и трибунал - это уже не абстрактная идея. Это становится реальностью