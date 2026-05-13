ЕС присоединится к соглашению по Спецтрибуналу за преступление агрессии против Украины. В Украине отреагировали

Европейский Союз уведомил Совет Европы о намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению по Комитету по управлению Специальным трибуналом по преступлению агрессии против Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН.

По словам главы МИД, это решение является важным шагом для дальнейшего создания механизма международной ответственности за агрессию рф против Украины.

Я благодарю Европейский Союз, мою коллегу Каю Каллас и комиссара Макграта за их принципы, силу и лидерство – заявил Сибига.

Министр подчеркнул, что ключевой задачей остается привлечение к ответственности российского руководства и всех причастных к преступлению агрессии.

Критически важной задачей является привлечение руководства государства-агрессора, а также всех ответственных лиц, к полной ответственности и обеспечение правосудия – отметил он.

Еще три страны поддержали создание Спецтрибунала по агрессии рф против Украины - МИД

Напомним

В июне 2025 года в Страсбурге Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали Соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Судить россиян и их сообщников, ответственных за преступление агрессии против Украины, будут в Гааге – городе справедливости и международного правосудия.

Специальный трибунал также будет сотрудничать с Международным уголовным судом. Производства могут расследоваться параллельно обеими институциями, не препятствуя работе друг друга.

Дополнение

В Офисе Президента сообщали, что продолжается работа над расширенным частичным соглашением по созданию Специального трибунала по преступлениям агрессии россии. Уже в конце этого года он может начать свою фактическую деятельность.