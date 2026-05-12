Еще три страны поддержали создание Спецтрибунала по агрессии рф против Украины - МИД

Черногория, Румыния и Сан-Марино заявили о намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению и способствовать созданию Специального трибунала по преступлению агрессии рф против Украины. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

Детали

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что количество государств, поддерживающих инициативу, продолжает расти.

Уже 32 государства с нами. Импульс усиливается. Готовимся к тому, что Комитет министров Совета Европы одобрит соглашение в эту пятницу в Молдове - отметил Сибига.

Глава МИД также поблагодарил партнеров из Черногории, Румынии и Сан-Марино за поддержку создания трибунала.

Благодарен нашим партнерам в Черногории - Эрвину Ибрагимовичу, Румынии - Оане Тою и Сан-Марино - Луке Беккари за их принципиальную позицию в поддержку этих исторических усилий - подчеркнул министр.

Сибига также призвал другие государства присоединяться к инициативе.

Мы призываем все страны присоединиться к нам и обеспечить ответственность за преступление агрессии против Украины - добавил он.

Напомним

Лихтенштейн присоединится к соглашению о создании Спецтрибунала по российской агрессии.