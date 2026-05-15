Сибига и глава МИД Молдовы обсудили безопасность региона и общий путь в ЕС
Киев • УНН
Андрей Сибига обсудил с Михаем Попшоем региональную безопасность и партнерство. Стороны подтвердили общий курс на вступление в Европейский Союз.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился со своим молдавским коллегой Михаем Попшоем, стороны обсудили вопросы региональной безопасности и курс на дальнейшее укрепление украинско-молдавского партнерства. Об этом дипломат сообщил в соцсети X, информирует УНН.
Детали
В частности, Сибига поздравил Попшоя с историческим заседанием Комитета министров Совета Европы в Кишиневе и поблагодарил молдавское председательство за гостеприимство.
Мы обсудили вопросы региональной безопасности и подтвердили прочность украинско-молдавского партнерства на нашем общем пути в ЕС
Напомним
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 14-15 мая посещает с визитом Молдову, где примет участие в министерском заседании Комитета министров Совета Европы. Ключевым событием станет одобрение Частичного расширенного соглашения по Руководящему комитету Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.
