Сибига и глава МИД Молдовы обсудили безопасность региона и общий путь в ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился со своим молдавским коллегой Михаем Попшоем, стороны обсудили вопросы региональной безопасности и курс на дальнейшее укрепление украинско-молдавского партнерства. Об этом дипломат сообщил в соцсети X, информирует УНН.

В частности, Сибига поздравил Попшоя с историческим заседанием Комитета министров Совета Европы в Кишиневе и поблагодарил молдавское председательство за гостеприимство.

Мы обсудили вопросы региональной безопасности и подтвердили прочность украинско-молдавского партнерства на нашем общем пути в ЕС - написал глава украинского МИД.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 14-15 мая посещает с визитом Молдову, где примет участие в министерском заседании Комитета министров Совета Европы. Ключевым событием станет одобрение Частичного расширенного соглашения по Руководящему комитету Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

