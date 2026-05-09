Каллас высказалась за скорейшее вступление Молдовы в ЕС

Киев • УНН

 • 886 просмотра

Кая Каллас заявила о подготовке к быстрому вступлению Молдовы в ЕС. По словам главы европейской дипломатии, смена правительства в различных странах-членах Евросоюза открыла окно возможностей.

Глава внешней политики Европейского Союза Кая Каллас заявила в пятницу, что точной даты начала официальных переговоров о вступлении Молдовы в блок еще нет, хотя ЕС хочет действовать быстро в этом вопросе. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

На встрече с президентом Молдовы Майей Санду верховный представитель ЕС по иностранным делам отметила, что после смены руководства в отдельных европейских странах Кишинев оказался в "благоприятных условиях" для вступления в ЕС.

Мы еще не установили эту дату, но очевидно, что нам нужно действовать быстро. Вот почему я также считаю, что мы должны действовать, пока никто не против Молдовы, потому что никогда не знаешь, когда придет правительство, у которого может возникнуть, знаете ли, двойственная позиция

- сказала Каллас.

По ее словам, Молдова достигла прогресса в продвижении реформ, при этом непризнанное Приднестровье "не станет препятствием" на пути Молдовы к вступлению в блок.

Напомним

Кая Каллас предлагает удвоить помощь Молдове до 120 млн евро в год через фонд мира. Это станет крупнейшим оборонным пакетом ЕС для страны после Украины.

Работаем над открытием всех шести кластеров, чтобы членство в ЕС стало общим успехом Украины и Молдовы - Зеленский26.04.26, 14:10 • 9227 просмотров

