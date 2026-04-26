Работаем над открытием всех шести кластеров, чтобы членство в ЕС стало общим успехом Украины и Молдовы - Зеленский

Сейчас работаем, чтобы оперативно открылись все шесть кластеров и членство в Евросоюзе стало нашим общим успехом – и Украины, и Молдовы, и всего ЕС. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Молдовы Майей Санду, передает УНН.

Детали

Зеленский и Санду "придали ключевое внимание вопросам безопасности, нашему трансграничному сотрудничеству, защите и развитию инфраструктуры, энергетики и отдельно очень предметно говорили о совместном движении в Евросоюз".

Украина будет поддерживать Молдову в вопросах безопасности, в частности в отношении Приднестровского региона - Зеленский

Напоминаем

Президент Молдовы Майя Санду 26 апреля приехала в Украину на встречу с Зеленским. Она почтинет память жертв Чернобыльской катастрофы на 40-летие аварии.