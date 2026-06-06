В рф сообщили об атаке дронов в петербурге и кронштадте - под ударом могли оказаться нефтебаза и не только

В рф сообщили об атаке дронов в Ленинградской области, OSINT-аналитики говорят, под ударом могли оказаться морской завод, российский кадетский морской корпус в Кронштадте, Петергофская нефтебаза, БК 15-го арсенала вмф россии и НИИ под Санкт-Петербургом, пишет УНН.

Детали

В Кронштадте, вероятно, атакован Кронштадтский морской кадетский военный корпус, свидетельствует OSINT-анализ ASTRA.

В результате атаки БПЛА, как отмечается, в Кронштадте был заметен дым над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Официальных подтверждений атаки пока нет. Ранее очевидцы опубликовали фотографии черного дыма над городом.

Также Supernova+ и Exilenova+ сообщали, что "в Кронштадте сообщают об атаке на морской завод", а "в Лебяжьем, Ленинградская область, попали по складу с БК 15-го арсенала вмф россии".

О появлении БПЛА минувшей ночью сообщалось и в других районах Санкт-Петербурга и Ленобласти.

В Петергофе дроны, вероятно, атаковали нефтебазу, свидетельствует OSINT-анализ ASTRA.

Очаг возгорания на фотографиях очевидцев из Петергофа расположен примерно в районе факультета прикладной математики СПбГУ. В непосредственной близости к учебному корпусу расположена Петергофская нефтебаза.

В Петербурге, возможно, атакован НИИ морской теплотехники – ключевое предприятие по созданию подводного оружия, свидетельствует OSINT-анализ ASTRA.

Очевидцы опубликовали фото дыма над Ломоносовом под Санкт-Петербургом. ASTRA установила, что дым может подниматься над НИИ мортеплотехники.

Но Supernova+ сообщалось, что под атакой мог быть и другой НИИ - физики.

Ранее губернатор Ленинградской области александр дрозденко сообщил о масштабной атаке. По его словам, был сбит 141 дрон. Губернатор Санкт-Петербурга александр беглов, сообщая горожанам о рекомендации не покидать дома, уточнил, что "возможны перебои мобильного интернета".

Дополнение

Ранее сообщалось, что нефтебазу в Усть-Лабинске под Краснодаром атаковали беспилотники.

Также были сообщения OSINTеров о пожаре в порту оккупированного Мариуполя. В городе была объявлена опасность БПЛА.