В рф сообщили об атаке дронов в петербурге и кронштадте - под ударом могли оказаться нефтебаза и не только
Киев • УНН
Под удар БПЛА в ленинградской области могли попасть среди прочего морской завод, арсенал вмф рф и нефтебаза. Власти заявили о сбитии 141 дрона и проблемах с интернетом.
В рф сообщили об атаке дронов в Ленинградской области, OSINT-аналитики говорят, под ударом могли оказаться морской завод, российский кадетский морской корпус в Кронштадте, Петергофская нефтебаза, БК 15-го арсенала вмф россии и НИИ под Санкт-Петербургом, пишет УНН.
Детали
В Кронштадте, вероятно, атакован Кронштадтский морской кадетский военный корпус, свидетельствует OSINT-анализ ASTRA.
В результате атаки БПЛА, как отмечается, в Кронштадте был заметен дым над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Официальных подтверждений атаки пока нет. Ранее очевидцы опубликовали фотографии черного дыма над городом.
Также Supernova+ и Exilenova+ сообщали, что "в Кронштадте сообщают об атаке на морской завод", а "в Лебяжьем, Ленинградская область, попали по складу с БК 15-го арсенала вмф россии".
О появлении БПЛА минувшей ночью сообщалось и в других районах Санкт-Петербурга и Ленобласти.
В Петергофе дроны, вероятно, атаковали нефтебазу, свидетельствует OSINT-анализ ASTRA.
Очаг возгорания на фотографиях очевидцев из Петергофа расположен примерно в районе факультета прикладной математики СПбГУ. В непосредственной близости к учебному корпусу расположена Петергофская нефтебаза.
В Петербурге, возможно, атакован НИИ морской теплотехники – ключевое предприятие по созданию подводного оружия, свидетельствует OSINT-анализ ASTRA.
Очевидцы опубликовали фото дыма над Ломоносовом под Санкт-Петербургом. ASTRA установила, что дым может подниматься над НИИ мортеплотехники.
Но Supernova+ сообщалось, что под атакой мог быть и другой НИИ - физики.
Ранее губернатор Ленинградской области александр дрозденко сообщил о масштабной атаке. По его словам, был сбит 141 дрон. Губернатор Санкт-Петербурга александр беглов, сообщая горожанам о рекомендации не покидать дома, уточнил, что "возможны перебои мобильного интернета".
Дополнение
Ранее сообщалось, что нефтебазу в Усть-Лабинске под Краснодаром атаковали беспилотники.
Также были сообщения OSINTеров о пожаре в порту оккупированного Мариуполя. В городе была объявлена опасность БПЛА.