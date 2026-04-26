Украина будет поддерживать Молдову в вопросах безопасности, в частности в отношении Приднестровского региона - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил о поддержке Молдовы в вопросах безопасности, в частности в отношении Приднестровья, и развитие тристоронних форматов с Румынией. Поблагодарил Санду за поддержку Украины и отметил визит в День Чернобыля.
Украина будет поддерживать Молдову в вопросах безопасности, в частности в том, что касается Приднестровского региона. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Молдовы Майей Санду, передает УНН.
Украина и впредь будет поддерживать Молдову в вопросах безопасности, в частности в том, что касается Приднестровского региона. Также готовы и впредь развивать наши тристоронние форматы – вместе с Румынией
Президент поблагодарил «лично Майю и всю Молдову за поддержку Украины и сотрудничество, которое укрепляет весь наш регион».
Зеленский подчеркнул, что ценит визит Санду в Киев в такой особенный день, «когда мы вспоминаем аварию на Чернобыльской станции и ту колоссальную солидарность и самоотверженность наших людей, которая позволила защитить нашу страну и весь наш регион, всю нашу Европу и мир от еще большей радиационной катастрофы».
Президент Молдовы приехала в Киев. У неё запланирована встреча с Зеленским и визит в Чернобыль26.04.26, 10:30 • 2434 просмотра