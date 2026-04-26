Украина будет поддерживать Молдову в вопросах безопасности, в частности в отношении Приднестровского региона - Зеленский

Украина и впредь будет поддерживать Молдову в вопросах безопасности, в частности в том, что касается Приднестровского региона. Также готовы и впредь развивать наши тристоронние форматы – вместе с Румынией - заявил Зеленский.

Президент поблагодарил «лично Майю и всю Молдову за поддержку Украины и сотрудничество, которое укрепляет весь наш регион».

Зеленский подчеркнул, что ценит визит Санду в Киев в такой особенный день, «когда мы вспоминаем аварию на Чернобыльской станции и ту колоссальную солидарность и самоотверженность наших людей, которая позволила защитить нашу страну и весь наш регион, всю нашу Европу и мир от еще большей радиационной катастрофы».

