Украина будет поддерживать Молдову в вопросах безопасности, в частности в отношении Приднестровского региона - Зеленский

$43.9451.38
ukenru
Эксклюзив
10:10 • 7430 просмотра
Без потепления - в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом и ночные заморозки
07:46 • 13818 просмотра
Посол Украины Стефанишина стала свидетелем попытки покушения на Трампа Photo
26 апреля, 04:15 • 30200 просмотра
26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях
26 апреля, 01:35 • 34675 просмотра
Трампа срочно эвакуировали с ужина корреспондентов из-за выстреловVideo
25 апреля, 15:40 • 41165 просмотра
В Днепре после 20-часовой атаки погибли 6 человек, ранены 47 - ОВА о последствияхPhoto
25 апреля, 11:44 • 46629 просмотра
Зеленский: Украина готова к переговорам в Азербайджане, если рф будет готова к дипломатии
25 апреля, 11:00 • 37927 просмотра
В Румынии поднимали истребители и обнаружили обломки дрона после атаки рф на Украину
25 апреля, 09:58 • 33545 просмотра
Мужчина, устроивший "массшутинг" в столице, систематически готовился к этому - следствие Video
Эксклюзив
25 апреля, 07:48 • 33462 просмотра
В Буче неизвестный устроил хаотичную стрельбу на улице, стрелка задержали - полицияVideo
Эксклюзив
24 апреля, 18:40 • 38907 просмотра
40 лет аварии на ЧАЭС: как зона отчуждения адаптируется к новым реалиям
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
11.7м/с
68%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Заместителем Мадьяра после вступления на пост премьер-министра Венгрии станет Орбан, но не Виктор26 апреля, 02:52 • 10484 просмотра
Враг атаковал Чернигов дронами: возникли пожары в частных домах26 апреля, 03:24 • 15559 просмотра
Севастополь атаковали БпЛА: взрывы и пожары всю ночь 26 апреляPhoto26 апреля, 04:31 • 7220 просмотра
Посольство Украины заявило об агрессии против людей с украинскими флагами во время шествия по случаю Дня освобождения Италии26 апреля, 05:02 • 5796 просмотра
Покушение на Трампа: нападавший был постояльцем отеля, у него обнаружили дробовик, пистолет и несколько ножейVideo26 апреля, 05:30 • 16187 просмотра
публикации
26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях26 апреля, 04:15 • 30198 просмотра
Топ-5 идей для быстрого ужина, когда нет времени готовить25 апреля, 17:58 • 33803 просмотра
США якобы рассматривают наказание союзников по НАТО - реально ли приостановить членство Испании и какие механизмы существуют24 апреля, 14:50 • 64144 просмотра
Социальная защита «чернобыльцев» в Украине: гарантии, льготы и вызовы современности24 апреля, 12:00 • 69103 просмотра
Уход за волосами в домашних условиях - лучшие советы для здоровых волос24 апреля, 10:49 • 72894 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Владимир Зеленский
Мелания Трамп
Майя Санду
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Молдова
Иран
Эстония
Реклама
УНН Lite
Пресс-секретарь Белого дома Ливитт объявила о декретном отпускеPhotoVideo25 апреля, 07:58 • 30986 просмотра
Баскетболист Вячеслав Кравцов станет главным героем нового сезона шоу "Холостяк"Video24 апреля, 14:36 • 30796 просмотра
Акционеры Warner Bros. одобрили поглощение компанией Paramount за $81 млрд23 апреля, 16:44 • 51040 просмотра
Куда поехать за впечатлениями на Тернопольщине - топ-10 локацийPhoto23 апреля, 07:30 • 66212 просмотра
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость20 апреля, 10:58 • 145623 просмотра
Актуальное
Facebook
Отопление
Ракетный комплекс "Панцирь"
Дипломатка
Шахед-136

Украина будет поддерживать Молдову в вопросах безопасности, в частности в отношении Приднестровского региона - Зеленский

Киев • УНН

 • 1314 просмотра

Президент Зеленский заявил о поддержке Молдовы в вопросах безопасности, в частности в отношении Приднестровья, и развитие тристоронних форматов с Румынией. Поблагодарил Санду за поддержку Украины и отметил визит в День Чернобыля.

Украина будет поддерживать Молдову в вопросах безопасности, в частности в том, что касается Приднестровского региона. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Молдовы Майей Санду, передает УНН.

Украина и впредь будет поддерживать Молдову в вопросах безопасности, в частности в том, что касается Приднестровского региона. Также готовы и впредь развивать наши тристоронние форматы – вместе с Румынией 

- заявил Зеленский.

Президент поблагодарил «лично Майю и всю Молдову за поддержку Украины и сотрудничество, которое укрепляет весь наш регион».

Зеленский подчеркнул, что ценит визит Санду в Киев в такой особенный день, «когда мы вспоминаем аварию на Чернобыльской станции и ту колоссальную солидарность и самоотверженность наших людей, которая позволила защитить нашу страну и весь наш регион, всю нашу Европу и мир от еще большей радиационной катастрофы». 

Президент Молдовы приехала в Киев. У неё запланирована встреча с Зеленским и визит в Чернобыль26.04.26, 10:30 • 2434 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Чернобыльская АЭС
Майя Санду
Румыния
Владимир Зеленский
Украина
Молдова
Киев