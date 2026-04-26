Президент Молдовы приехала в Киев. У неё запланирована встреча с Зеленским и визит в Чернобыль

В Киеве Санду встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем посетит Чернобыль, где почтит память жертв катастрофы по случаю 40-летия аварии на Чернобыльской АЭС.

Этим утром, когда мы вспоминаем 40-летие катастрофы на Чернобыльской АЭС, я еду в Киев на переговоры с Президентом Владимиром Зеленским, а затем — в Чернобыль, чтобы почтить память тех, кто пожертвовал здоровьем и даже жизнью, защищая Европу от ещё большей трагедии