Президент Молдовы приехала в Киев. У неё запланирована встреча с Зеленским и визит в Чернобыль
Киев • УНН
Президент Молдовы Майя Санду 26 апреля приехала в Украину на встречу с Зеленским. Она почтит память жертв Чернобыльской катастрофы на 40-летие аварии.
Детали
В Киеве Санду встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем посетит Чернобыль, где почтит память жертв катастрофы по случаю 40-летия аварии на Чернобыльской АЭС.
Этим утром, когда мы вспоминаем 40-летие катастрофы на Чернобыльской АЭС, я еду в Киев на переговоры с Президентом Владимиром Зеленским, а затем — в Чернобыль, чтобы почтить память тех, кто пожертвовал здоровьем и даже жизнью, защищая Европу от ещё большей трагедии
Добавим
Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в 120 км от Киева, произошла 26 апреля 1986 года и стала крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. После взрыва и пожара на четвёртом энергоблоке в атмосферу выбросилось огромное количество радиоактивных веществ. В зону радиоактивного загрязнения попало много европейских стран.
