Совет Европы прекратил надзор по 12 делам о пытках со стороны правоохранителей Украины
Киев • УНН
Совет Европы завершил надзор в группе дел "Каверзин / Афанасьев / Белоусов" относительно пыток правоохранителями трех граждан в период с 2000 по 2005 годы.
Совет Европы прекратил надзор еще по 12 делам о пытках и жестоком обращении со стороны правоохранителей, которые более 20 лет находились под его усиленным контролем. Речь идет о группе дел "Каверзин / Афанасьев / Белоусов против Украины", сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
Эта группа дел находилась под усиленным надзором Совета Европы с 2005 года. Это касается пыток, жестокого обращения и ненадлежащего расследования таких фактов со стороны государства.
В этих делах Европейский суд по правам человека установил нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод — запрета пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Для прекращения надзора в таких делах недостаточно выплаты компенсаций. Государство должно показать реальные изменения, в частности, эффективные расследования, надлежащую правовую оценку, процессуальные решения, судебное разбирательство там, где для этого есть основания, и системные шаги, предотвращающие повторение таких нарушений
Контекст
Граждане Александр Каверзин, Алексей Афанасьев и Вячеслав Белоусов были задержаны сотрудниками тогда еще милиции в период с 2000 по 2005 годы. Им предъявили обвинения в ряде преступлений, в частности:
- Мошенничество;
- Разбой;
- Совершение развратных действий в отношении малолетних девочек;
- Совершение нескольких убийств при отягчающих обстоятельствах
и разбоя.
Все трое в начале 2000-х годов подали заявления о пытках со стороны правоохранителей. В частности, Каверзин потерял зрение, также у него обнаружили синяки. Афанасьева ударили в ухо, в результате чего у него появились опухоль и частичная глухота.
Украина ввела санкции против российских пропагандистов и судей, в том числе по делу Виктории Рощиной12.06.26, 12:19 • 20742 просмотра