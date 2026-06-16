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Совет Европы прекратил надзор по 12 делам о пытках со стороны правоохранителей Украины

Киев • УНН

 • 908 просмотра

Совет Европы завершил надзор в группе дел "Каверзин / Афанасьев / Белоусов" относительно пыток правоохранителями трех граждан в период с 2000 по 2005 годы.

Совет Европы прекратил надзор по 12 делам о пытках со стороны правоохранителей Украины

Совет Европы прекратил надзор еще по 12 делам о пытках и жестоком обращении со стороны правоохранителей, которые более 20 лет находились под его усиленным контролем. Речь идет о группе дел "Каверзин / Афанасьев / Белоусов против Украины", сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Эта группа дел находилась под усиленным надзором Совета Европы с 2005 года. Это касается пыток, жестокого обращения и ненадлежащего расследования таких фактов со стороны государства.

В этих делах Европейский суд по правам человека установил нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод — запрета пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Для прекращения надзора в таких делах недостаточно выплаты компенсаций. Государство должно показать реальные изменения, в частности, эффективные расследования, надлежащую правовую оценку, процессуальные решения, судебное разбирательство там, где для этого есть основания, и системные шаги, предотвращающие повторение таких нарушений

 - сообщили в Офисе генпрокурора.

Контекст

Граждане Александр Каверзин, Алексей Афанасьев и Вячеслав Белоусов были задержаны сотрудниками тогда еще милиции в период с 2000 по 2005 годы. Им предъявили обвинения в ряде преступлений, в частности:

  • Мошенничество;
    • Разбой;
      • Совершение развратных действий в отношении малолетних девочек;
        • Совершение нескольких убийств при отягчающих обстоятельствах и разбоя.

          Все трое в начале 2000-х годов подали заявления о пытках со стороны правоохранителей. В частности, Каверзин потерял зрение, также у него обнаружили синяки. Афанасьева ударили в ухо, в результате чего у него появились опухоль и частичная глухота.

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          Евгений Устименко

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