Грузия заявила о готовности к восстановлению отношений с Украиной после встречи глав МИД
Киев • УНН
Министры иностранных дел Грузии и Украины обсудили в Кишиневе восстановление отношений. Стороны готовы к диалогу, несмотря на существующие дипломатические вызовы.
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела встречу с главой МИД Украины Андреем Сибигой во время 135-й сессии Комитета министров Совета Европы в Кишиневе. Об этом сообщило МИД Грузии в Facebook, пишет УНН.
В грузинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что встреча стала "очередным шагом" после недавних контактов между представителями правительств двух стран.
В ходе переговоров стороны обсудили поддержку Украины со стороны Грузии, а также проблемы в двусторонних отношениях.
В Тбилиси заявили о препятствиях в отношениях
В МИД Грузии отметили, что грузинская сторона подчеркнула "последовательную политическую и гуманитарную поддержку Украины".
В то же время в Тбилиси заявили о "вызовах в грузино-украинских отношениях", в частности из-за "шагов украинских властей последних лет и позиций, которые до сих пор препятствуют нормализации двусторонних отношений".
По итогам встречи стороны подтвердили важность восстановления "здоровых дипломатических отношений" и выразили готовность продолжать диалог.
