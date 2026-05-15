Грузия заявила о готовности к восстановлению отношений с Украиной после встречи глав МИД

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела встречу с главой МИД Украины Андреем Сибигой во время 135-й сессии Комитета министров Совета Европы в Кишиневе. Об этом сообщило МИД Грузии в Facebook, пишет УНН.

В грузинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что встреча стала "очередным шагом" после недавних контактов между представителями правительств двух стран.

В ходе переговоров стороны обсудили поддержку Украины со стороны Грузии, а также проблемы в двусторонних отношениях.

В Тбилиси заявили о препятствиях в отношениях

В МИД Грузии отметили, что грузинская сторона подчеркнула "последовательную политическую и гуманитарную поддержку Украины".

В то же время в Тбилиси заявили о "вызовах в грузино-украинских отношениях", в частности из-за "шагов украинских властей последних лет и позиций, которые до сих пор препятствуют нормализации двусторонних отношений".

По итогам встречи стороны подтвердили важность восстановления "здоровых дипломатических отношений" и выразили готовность продолжать диалог.

