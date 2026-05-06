Сибига обсудил с главой МИД Грузии нормализацию двусторонних отношений

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили. Говорили о нормализации украинско-грузинских отношений. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, пишет УНН.

Я был рад продолжить наш диалог с моей грузинской коллегой Макой Бочоришвили после наших недавних контактов в Ереване. В ходе сегодняшнего разговора мы отметили конструктивный диалог между нашими странами и согласились относительно взаимной заинтересованности в нормализации украинско-грузинских отношений - сообщил глава МИД.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили двусторонние отношения и взаимодействие в рамках международных организаций. Также подтвердили нашу открытость к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества и поддержанию активных контактов.

