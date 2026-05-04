Украина возобновляет диалог со Словакией и Грузией - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина возобновляет диалог со Словакией, в частности была достигнута договоренность о подготовке совместного правительственного заседания уже до конца июня. Кроме того, Глава государства провел разговор тет-а-тет с премьером Грузии, что он назвал важным сигналом для возобновления диалога, передает УНН.

Разблокируем отношения со многими странами. Мы встретились с Фицо, мы договорились, что в июне, до конца июня у нас будет подготовка правительственных заседаний. Сейчас дипломаты решат, будет ли это Братислава или Киев. Там конкретные вещи, сотрудничество. Также мы впервые за долгое время поговорили с премьер-министром Грузии. Считаю, это также правильно