18 ноября в Украине отмечают День сержанта Вооруженных сил Украины, а в мире под эгидой ООН, Совета Европы и ВОЗ проходят Всемирный день предотвращения сексуальной эксплуатации детей и помощи пострадавшим от нее и Европейский день осведомленности об антибиотиках. В США празднуют день рождения Микки Мауса.

В церковном календаре по новому стилю чтят святого мученика Платона Анкирского и святого мученика Романа Кесарийского, а по старому стилю вспоминают святых мучеников Галактиона и Епистиму, пишет УНН.

День сержанта Вооруженных сил Украины

Официальный военный праздник, установленный Указом Президента Украины в честь преданности, ответственности и профессионализма сержантов и старшин ВСУ, их мужества и героизма в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

Дата посвящена утверждению современной концепции развития профессионального сержантского корпуса по стандартам НАТО, который является ключевым звеном между офицерским составом и рядовыми бойцами и обеспечивает боеспособность, дисциплину и подготовку подразделений на поле боя.

Всемирный день предотвращения сексуальной эксплуатации, насилия и надругательств над детьми и помощи пострадавшим от них

Официальная международная дата ООН, провозглашенная Генеральной Ассамблеей 7 ноября 2022 года.

Мероприятие призвано повысить глобальную осведомленность о масштабах сексуального насилия в отношении несовершеннолетних, устранить стигматизацию пострадавших, усилить уголовную ответственность обидчиков и обеспечить детям доступ к качественной медицинской, психологической и правовой реабилитации.

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Европейский день осведомленности об антибиотиках (European Antibiotic Awareness Day)

Ежегодная европейская инициатива в сфере здравоохранения, учрежденная в 2008 году Европейским центром профилактики и контроля заболеваний при поддержке ВОЗ.

Мероприятие акцентирует внимание на глобальной угрозе антибиотикорезистентности (устойчивости бактерий к противомикробным препаратам), призывая врачей и пациентов отказаться от самолечения, не использовать антибиотики при вирусных инфекциях и строго соблюдать назначенный курс терапии.

День рождения Микки Мауса (Mickey Mouse's Birthday)

Популярная культурная дата, посвященная первому публичному показу звукового мультфильма Уолта Диснея "Пароходик Вилли" 18 ноября 1928 года в кинотеатре "Колони" в Нью-Йорке, который стал официальной датой появления культового анимационного персонажа и символа компании The Walt Disney Company.

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По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святого мученика Платона Анкирского — юного христианина из галатийского города Анкиры, который открыто проповедовал Евангелие среди язычников, выдержал жестокие пытки правителя Агриппина и был казнен через усечение головы около 306 года.

Также в этот день вспоминают святого мученика Романа Кесарийского — диакона из Палестины, который во время гонений императора Диоклетиана укреплял христиан в вере в Антиохии и принял мученическую смерть после отрезания языка и удушения в тюрьме.

По старому календарю верующие чтят память святых мучеников Галактиона и Епистимы — христианской супружеской пары из финикийского города Эмесы, которые дали обет целомудрия, приняли монашество в тайных обителях и вместе приняли мученическую смерть за исповедание Христа во время гонений императора Декия в 253 году.

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