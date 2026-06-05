Реакции путина на открытое письмо Зеленского следует дождаться - песков
Киев • УНН
дмитрий песков заявил, что владимир путин еще не дал оценку письму Владимира Зеленского. В кремле призвали дождаться официальной реакции диктатора.
российский диктатор владимир путин еще не дал оценку открытому письму Президента Украины Владимира Зеленского - этого следует дождаться. Об этом в комментарии российским "медиа" заявил пресс-секретарь диктатора дмитрий песков, передает УНН.
Детали
путин даст оценку письму Зеленского, стоит дождаться этого
Контекст
Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору владимиру путину - предложил назначить встречу и определить дату.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал письмо Президента Украины Владимира Зеленского шансом для российского диктатора владимира путина завершить войну.
В то же время президент США Дональд Трамп с оптимизмом отреагировал на инициативу Президента Украины Владимира Зеленского относительно возможной встречи с российским диктатором владимиром путиным.
В МИД уточнили, что письмо Зеленского к путину распространят в ООН, ОБСЕ и Совете Европы.
Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков уже заявил, что кремль ознакомился с открытым письмом Президента Украины Владимира Зеленского к владимиру путину.
Открытое письмо Зеленского направлено также на партнеров и россиян, которые устали от войны - ОП04.06.26, 22:16 • 4358 просмотров