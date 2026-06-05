"Хорошие люди": Трамп поддержал идею встречи Зеленского с путиным и призвал к уступкам
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп одобрил инициативу Зеленского относительно встречи с путиным. Глава Белого дома призвал стороны к уступкам.
Президент США Дональд Трамп с оптимизмом отреагировал на инициативу Президента Украины Владимира Зеленского относительно возможной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает УНН.
Детали
Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Трамп отметил, что рад тому, что "они, возможно, говорят о встрече".
Я думаю, что у нас было до этого много общего. ... Я думаю, было бы здорово, если бы они встретились. Они должны это сделать. Завершите это
Он назвал Зеленского и Путина "хорошими людьми, которые должны пойти на компромиссы, чтобы каждый месяц на фронте не погибало до 45 тысяч человек".
Контекст
Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору Владимиру Путину — предложил назначить встречу и определить дату.
В МИД уточнили, что письмо Зеленского к Путину распространят в ООН, ОБСЕ и Совете Европы.
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков уже заявил, что Кремль ознакомился с открытым письмом Президента Украины Владимира Зеленского к Владимиру Путину.
Открытое письмо Зеленского направлено также на партнеров и россиян, которые устали от войны - ОП04.06.26, 22:16 • 1536 просмотров