"Хорошие люди": Трамп поддержал идею встречи Зеленского с путиным и призвал к уступкам

Президент США Дональд Трамп с оптимизмом отреагировал на инициативу Президента Украины Владимира Зеленского относительно возможной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает УНН.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Трамп отметил, что рад тому, что "они, возможно, говорят о встрече".

Я думаю, что у нас было до этого много общего. ... Я думаю, было бы здорово, если бы они встретились. Они должны это сделать. Завершите это