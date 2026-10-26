В Украине готовят изменения в защите животных — станет ли наказание за жестокость более эффективным

Министерство экономики и окружающей среды Украины создало рабочую группу, которая должна подготовить предложения по усилению защиты животных от жестокого обращения. В Украине за издевательства над животными предусмотрено до восьми лет лишения свободы, однако реальные тюремные сроки получают единицы.

УНН выяснил, что предлагает власть и чего требуют зоозащитники.

Что решило Министерство экономики

О создании рабочей группы министерство сообщило 26 октября. В ее состав вошли около 30 участников, а возглавил ее заместитель министра экономики и окружающей среды Александр Краснолуцкий. Участники будут определять проблемы и готовить предложения в сфере защиты животных.

Речь идет о защите домашних, бездомных и диких животных. Задача — приблизить украинские нормы к праву ЕС и улучшить взаимодействие власти с общественностью - объяснили в профильном министерстве.

Над чем будет работать рабочая группа

Среди задач — анализ действующего законодательства, подготовка рекомендаций по его совершенствованию и пересмотр практики реагирования на жестокое обращение. Также планируется усилить координацию между полицией, местными властями и зоозащитниками, поскольку даже строгие запреты не защищают животных, когда полиция не реагирует на обращения или не собирает доказательства. Будет ли группа предлагать новые санкции или полномочия контролирующих органов, пока неизвестно.

Почему система защиты животных в Украине вызывает вопросы

Согласно подсчетам Опендатабота на основе статистики прокуратуры, за январь – май 2025 года в Украине зарегистрировали 386 производств по статье 299 Уголовного кодекса. Это в 3,7 раза больше, чем за соответствующий период 2024 года. На момент исследования о подозрении сообщили примерно в 80% дел, до суда дошли около 4%.

Юрист-аналитик UAnimals Анастасия Гевчук объяснила увеличение количества зарегистрированных дел более активной позицией граждан.

Это не об увеличении насилия, а об уменьшении молчания - заявила Гевчук.

Однако регистрация дела и наказание виновного — разные этапы. В ноябре 2025 года NGL.media проанализировало 148 обвинительных приговоров, вынесенных после усиления ответственности в 2021 году. Реальное лишение свободы назначили лишь в семи случаях, то есть примерно в 5%. В 129 случаях осужденных освободили от отбывания наказания с испытанием, в 11 назначили штраф, еще в одном — общественные работы.

Какое наказание за жестокое обращение с животными предусматривает закон

Согласно статье 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях, издевательства, причинившие животному боль или страдания, но не повлекшие телесных повреждений, увечья или гибели, наказываются штрафом от 3400 до 5100 гривен. Если нарушение повторное в течение года, совершено группой лиц или в отношении нескольких животных, штраф составляет от 5100 до 8500 гривен. Также возможен административный арест до 15 суток. Если владелец представляет угрозу для животного, возможна конфискация.

Статья 299 Уголовного кодекса устанавливает ответственность за жестокое обращение с позвоночными животными при предусмотренных законом обстоятельствах, в частности если действия повлекли увечье или гибель. Основная санкция — ограничение свободы на срок от одного до трех лет или лишение свободы на срок от двух до трех лет. За такие действия в присутствии детей предусмотрено от трех до пяти лет лишения свободы, а за особую жестокость, повторность или совершение преступления группой лиц — от пяти до восьми лет.

Европейские правила защиты животных: что уже действует, а что еще предстоит изменить

Украина уже стала участницей Европейской конвенции о защите домашних животных Совета Европы: для страны она вступила в силу в 2014 году. В январе 2026 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №11328, который, в частности, предлагает уточнить понятия оставления животных на произвол судьбы и надлежащих условий содержания, а также усилить роль общин в информационных и образовательных программах.

Рада поддержала за основу законопроект о гуманном отношении к животным

В августе 2026 года вступил в силу регламент ЕС 2026/1818 о благополучии собак и кошек и возможности отслеживать их происхождение. Он устанавливает общие требования к питомникам, приютам, содержанию, идентификации и продаже животных. Основные положения начнут применять с августа 2028 года, а отдельные требования к регистрации будут внедрять постепенно позднее.

Что предлагают изменить зоозащитники

Зоозащитная организация UAnimals уже настаивает на изменениях, касающихся бездомных и диких животных, условий работы питомников, содержания животных в неволе и ответственности за жестокость. Закон одинаково защищает и домашних, и бездомных животных.

Юристка UAnimals Алина Сорока подчеркивает: фото и видео могут стать основанием для открытия дела, однако для того, чтобы человек получил уведомление о подозрении, должна быть совокупность вещественных доказательств. Поэтому специалистка советует свидетелям фиксировать обстоятельства происшествия, контакты очевидцев и подавать письменные заявления в полицию. Это поможет обжаловать возможное бездействие правоохранителей.

Часть активистов требует более суровых приговоров. В частности, инициатор петиции к правительству Людмила Царёва в начале 2026 года выступила за более строгое уголовное наказание, запрет осужденным содержать животных и реестр лиц, наказанных за такие преступления.

Бездомные животные в Украине и вызовы войны

Полномасштабная война добавила к проблемам защиты животных эвакуацию, лечение раненых, поиск передержек и мест в приютах. Из-за боевых действий и эвакуации людей часть животных остается без ухода.

Согласно отчету UAnimals, только в сентябре 2026 года организация эвакуировала 145 животных из 13 населенных пунктов четырех областей, помогла улучшить условия содержания 550 животных в приютах и реабилитационных центрах и стерилизовала 871 животное. Также ее команда обратилась в полицию по поводу 13 случаев возможного жестокого обращения. Это статистика лишь одной организации.

Для общин особенно важны устойчивые программы стерилизации, вакцинации, содержания и устройства бездомных животных. Нужны правила изъятия животных, их передачи в приюты и финансирования ухода.

Кроме того, увеличилось количество случаев жестокого обращения с животными из-за внутренней миграции и выезда украинцев в другие страны. Внутри страны владельцы животных, которые выезжают из опасных регионов, не могут найти жилье из-за арендодателей, отказывающихся сдавать им квартиры и дома. Не помогают даже попытки людей заплатить большой депозит и готовность возместить материальный ущерб, если его нанесет питомец. Более того: по данным платформы OLX, где ВПЛ чаще всего пытаются искать жилье, в некоторых городах (таких как Житомир, Винница, Кривой Рог) нет ни одного предложения жилья для владельцев животных. В связи с этим некоторые хозяева оставляют своих кошек и собак просто под открытым небом или даже решаются убить животное.

В ситуациях, когда речь идет о выезде из страны, все еще сложнее. Ведь для того, чтобы легально вывезти животное из страны, нужны ветеринарные документы, чип, непросроченные прививки. Все это стоит денег и требует времени (в среднем от месяца до нескольких месяцев). Далеко не у всех есть финансовая возможность и время, чтобы выполнить все условия. Кроме того, далеко не все страны могут принять человека вместе с домашним питомцем. Так, во Францию невозможно вывезти красноухих черепах, поскольку это запрещено законодательством страны. Поэтому некоторые люди вместо того, чтобы искать передержку или новых хозяев для животного, просто выбрасывают его.

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Пока новая рабочая группа имеет консультативную задачу: подготовить предложения, которые могут стать основой законодательных решений. Создание группы само по себе не меняет санкций или обязанностей владельцев. Публичность ее работы также будет иметь значение: открытые наработки позволят оценить, какие предложения поддержали должностные лица, а какие остались без движения.

Оценить результат можно будет по конкретным шагам: появятся ли тексты поправок и сроки их рассмотрения, получат ли полиция и общины понятные процедуры реагирования, станет ли больше надлежащим образом расследованных дел и судебных решений, а также улучшатся ли условия содержания животных.

Напомним

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