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Рекордні 386 справ за жорстокість до тварин порушено цього року: їх побільшало майже вчетверо

Київ • УНН

 • 626 перегляди

За п'ять місяців 2025 року в Україні відкрито 386 кримінальних проваджень щодо жорстокого поводження з тваринами, що майже вчетверо більше порівняно з попереднім роком. Значний сплеск пов'язаний з просвітницькою роботою та доступними юридичними інструментами.

Рекордні 386 справ за жорстокість до тварин порушено цього року: їх побільшало майже вчетверо

В Україні за п’ять місяців 2025 року відкрито 386 кримінальних проваджень щодо жорстокого поводження з тваринами. Це майже вчетверо більше, ніж торік, свідчать дані моніторингового сервісу Опендатабот, пише УНН.

Деталі

За даними прокуратури, ідеться про кількість справ за ст. 299 Кримінального кодексу України. Для порівняння, у 2024 році таких справ було 105.

Найбільший сплеск стався у квітні цього року - 213 нових справ. Це більше, ніж за весь 2024 рік. Для порівняння: у перші місяці року відкривали в середньому 21 справу на місяць. У травні кількість зменшилась до 110, однак це все одно у п’ять разів більше за звичні показники минулих років.

"Зростання кількості кримінальних проваджень щодо жорстокого поводження з тваринами - це не про збільшення насильства, а про зменшення мовчання. Завдяки просвітницькій роботі, доступним юридичним інструментам і підтримці громадських організацій, люди стали більше повідомляти про порушення і діяти згідно із законом", - сказала юристка-аналітикиня законодавства організації UAnimals Анастасія Гевчук.

За її словами, ефективність розслідування зросла: якщо раніше підозру вручали лише у 20% справ, то цього року - у 80%. Водночас через навантаження менше справ доходить до суду - лише 4%, тоді як у попередні роки ця цифра становила 13-15%.

"Такий сплеск нових справ цього року - це, зокрема, і результат наполегливої роботи 2024 року: запуску чат-ботів, куди можна повідомити про жорстоке поводження з тваринами, публікації шаблонів заяв, які можна подати, якщо ви зіткнулись з такою ситуацією, навчань для слідчих та прокурорів тощо, проведених UAnimals. Крім того, у лютому 2025-го відбувся спеціалізований тренінг для правоохоронців, що підвищив їхню обізнаність і, відповідно, ефективність у фіксації таких справ", - додала Гевчук.

Додатково

За інформацією пошукового сервісу "Бабуся", з початку року суди вже винесли 20 вироків за жорстоке поводження з тваринами. Деякі зловмисники отримують реальні терміни ув’язнення. Зокрема, на Львівщині чоловіка засудили до п’яти років позбавлення волі за вбивство собаки.

Утім, є й випадки, коли суди обмежуються штрафами або умовними термінами.

Довідка

Стаття 299 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, що спричинило їх загибель або каліцтво, зокрема у присутності малолітніх або з використанням садистських методів.

На Одещині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні собаки та хуліганстві: деталі04.06.25, 20:38 • 12661 перегляд

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Кримінал та НП
Львівська область
Україна
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