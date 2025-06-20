Рекордные 386 дел о жестоком обращении с животными возбуждено в этом году: их стало почти в четыре раза больше

В Украине за пять месяцев 2025 года возбуждено 386 уголовных производств по фактам жестокого обращения с животными. Это почти в четыре раза больше, чем в прошлом году, свидетельствуют данные мониторингового сервиса Опендатабот, пишет УНН.

Детали

По данным прокуратуры, речь идет о количестве дел по ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Для сравнения, в 2024 году таких дел было 105.

Наибольший всплеск произошел в апреле этого года - 213 новых дел. Это больше, чем за весь 2024 год. Для сравнения: в первые месяцы года открывали в среднем 21 дело в месяц. В мае количество уменьшилось до 110, однако это все равно в пять раз больше обычных показателей прошлых лет.

"Рост числа уголовных производств по жестокому обращению с животными - это не об увеличении насилия, а об уменьшении молчания. Благодаря просветительской работе, доступным юридическим инструментам и поддержке общественных организаций, люди стали больше сообщать о нарушениях и действовать согласно закону", - сказала юрист-аналитик законодательства организации UAnimals Анастасия Гевчук.

По ее словам, эффективность расследования выросла: если раньше подозрение вручали только в 20% дел, то в этом году - в 80%. В то же время из-за нагрузки меньше дел доходит до суда - только 4%, тогда как в предыдущие годы эта цифра составляла 13-15%.

"Такой всплеск новых дел в этом году - это, в частности, и результат упорной работы 2024 года: запуска чат-ботов, куда можно сообщить о жестоком обращении с животными, публикации шаблонов заявлений, которые можно подать, если вы столкнулись с такой ситуацией, обучений для следователей и прокуроров и тому подобного, проведенных UAnimals. Кроме того, в феврале 2025-го состоялся специализированный тренинг для правоохранителей, который повысил их осведомленность и, соответственно, эффективность в фиксации таких дел", - добавила Гевчук.

Дополнительно

По информации поискового сервиса "Бабуся", с начала года суды уже вынесли 20 приговоров за жестокое обращение с животными. Некоторые злоумышленники получают реальные сроки заключения. В частности, на Львовщине мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы за убийство собаки.

Впрочем, есть и случаи, когда суды ограничиваются штрафами или условными сроками.

Справка

Статья 299 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, в частности, в присутствии малолетних или с использованием садистских методов.

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