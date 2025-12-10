$42.180.11
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине

Киев • УНН

 • 44 просмотра

10 декабря отмечают Международный день прав животных, впервые закрепленные в 1978 году "Всеобщей декларацией прав животных". В Украине произошли позитивные изменения в законодательстве, но остаются проблемы с защитой бездомных животных, животных в зоне боевых действий и отсутствием осознания важности гуманного отношения.

Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Фото: pixabay

10 декабря в мире отмечают не только Международный день прав человека, но и Международный день защиты прав животных. Впервые на международном уровне права животных были закреплены в 1978 году в "Всеобщей декларации прав животных". Какие права имеют те, кого часто называют "братьями нашими меньшими", и какова ситуация в Украине, читайте в материале УНН.

Какие права имеют животные

Права животных давно вышли за пределы этических дискуссий и стали частью международных норм, где каждое существо имеет гарантированное право на жизнь, уважение, достоинство и защиту от страданий. "Всеобщая декларация о правах животных", которая была торжественно провозглашена в Париже в здании ЮНЕСКО в 1978 году, подчеркивает: все животные равны перед природой, имеют право на свободу, надлежащие условия содержания, гуманное отношение и защиту от жестокости.

ЕС согласовал минимальные стандарты благополучия и отслеживания кошек и собак26.11.25, 17:04 • 2829 просмотров

Жизнь любого животного имеет право на уважение. За дикими животными закреплено право на свободу жить и размножаться в своей естественной среде, а животные, зависящие от человека, имеют право на надлежащее содержание и уход.

Именно эти принципы - основа, на которой выстраивается современный подход к ветеринарной помощи и медицинскому уходу.

Ситуация с правами животных в Украине: позитивные изменения есть, но незащищенность остается

В Украине, по словам волонтера службы защиты животных "Шанс" Елены Донец, последние годы принесли важные изменения в контексте прав животных. Например, появились новые запреты и правила.

За последние годы законы стали жестче. Повысили штрафы и уголовную ответственность за жестокость, запретили передвижные цирки с животными, ограничили продажу животных в ненадлежащих условиях, а также ввели четкие правила для содержания домашних и служебных животных и начали активно бороться с живодерством и нелегальными питомниками

 - говорит Елена Донец.

Однако, несмотря на позитивные изменения, все еще есть определенные группы животных, которые страдают больше всего. Наиболее уязвимые категории остаются без полноценной поддержки, говорит волонтер. К тому же, в боевых зонах ситуация еще сложнее. Пострадавших много и среди домашних, и среди диких.

Больше всего в защите нуждаются бездомные животные, ведь часто остаются без помощи и становятся жертвами жестокости, также животные в зоне боевых действий — из-за взрывов, брошенности и отсутствия медицинской помощи. Животные на фермах тоже, ведь контроль за условиями содержания слабый, и дикие животные — из-за браконьерства и содержания в неволе

- подчеркивает волонтер.

В целом опрошенные УНН зооволонтеры придерживаются аналогичного мнения - на законодательном уровне действительно произошли изменения, но проблемой остается отсутствие широкого осознания в обществе важности уважительного отношения к животным. Волонтеры отмечают, что правоохранители часто спускают расследования жестокого обращения с животными "на тормозах" и обидчики не получают справедливого и предусмотренного законом наказания. 

Перевозка животных в автобусах: разъяснили новые правила08.07.25, 14:09 • 2396 просмотров

Зооволонтеров также беспокоит человеческое равнодушие, отсутствие у многих людей настоящего осознания, что животное не игрушка, не вещь, а живое существо, способное чувствовать боль, страх и в целом широкий спектр эмоций. Еще одной проблемой является низкий уровень осведомленности в обществе относительно особенностей ухода за теми или иными домашними животными, понимания условий содержания, осознания специфики проявлений характерных черт, присущих, например, разным породам собак. Так все же, добавляют они, постепенно общество меняется.

Медицинские права - ключевые для благополучия животных

В вопросах благополучия животных медицинские права остаются ключевыми. Ветеринарный врач Елизавета Бабий подчеркивает важность профилактики и качественной поддержки, ведь это - основа здоровья любимых хвостиков.

Во-первых, самое необходимое должно быть просто как вдыхать и выдыхать воздух – это все регулярные обработки. Сейчас на законодательном уровне обязательной является только вакцинация от бешенства, потому что Украина имеет "неблагополучие" по этой болезни. Все остальные обработки идут на усмотрение владельца, хотя практика наших европейских коллег показывает, что вакцинация от вирусных инфекций и паразитарные процедуры тоже должны быть обязательными. Потому что это опасные и очень заразные факторы, которые быстро распространяются

- объясняет Елизавета Бабий.

Врач подчеркивает, что некоторые болезни невозможно вылечить, но качество жизни животного должно быть сохранено. Именно поэтому протоколы лечения и поддерживающие меры - это не менее важная часть медицинского права животных.

Есть такие заболевания, которые мы не можем вылечить, и в таких случаях нужно повышать качество жизни животного. Оно должно получать обезболивание, стимуляцию аппетита, помощь при опорожнении - все, чтобы не было интоксикаций и страданий. И, конечно, есть вопрос гуманной эвтаназии: существуют состояния, которые врач не может вылечить, а животное само не выздоравливает, но почему-то они не считаются официальным основанием для усыпления. Тогда врач берет все под собственную ответственность, хотя, по сути, это является четким показанием к эвтаназии

- отмечает ветеринарный врач.

Доступ к лечению питомцев в Украине тоже можно улучшить. Ветеринарный врач убеждена: главное — информация и правильные запросы от владельцев. Многие процедуры можно получить бесплатно или за минимальную оплату, учитывая и бездомных животных также.

Надо просто проводить активную информационную работу с владельцами. Сейчас много процедур: вакцинации, обработки. Государственные клиники делают бесплатно или за символическую цену. Для бездомных животных есть отдельные программы, стерилизация может стоить 650 грн — это даже не половина себестоимости. А ветеринары обычно идут навстречу, если владелец честно объясняет ситуацию: все понимают реалии

- рассказывает Елизавета Бабий.

Правила перевозки животных в поездах обновили: что нужно знать23.07.25, 14:28 • 5110 просмотров

Паспорт и чип - не прихоть, а важный аспект защиты

Значительную роль в защите животных играют также документы и идентификация. Паспорт и чип — это не только требование для путешествий, но и защита от мошенничества и шанс быстро вернуть потерянное животное владельцу. Ветеринарный врач Елизавета Бабий подчеркивает, что эти инструменты должны быть нормой, а не исключением.

Частные врачи не регистрируют паспорта – это делается в ЦНАПе. И хотя многие люди удивляются, зачем это нужно, паспорт и чип – это только преимущества. Это возможность доказать, что животное Ваше, защитить его от махинаций, как это было с псом Мишей на Теремках. Чипирование работает просто: под кожу ставится микрочип, и за минуту в клинике можно найти владельца, без приютов, стресса и многомесячных поисков

- объясняет ветеринар.

Несмотря на позитивные изменения, законодательство о правах животных все еще имеет пробелы, говорит врач. Особенно сложной остается процедура пересечения границы с животными.

Украина переходит на европейские протоколы, и из-за этого переходного этапа существуют нюансы. Особенно относительно выезда за границу: если животное не имеет международного паспорта и обработок, оформление занимает около четырех месяцев. Это создает проблемы, потому что пограничники могут задержать животное на карантин, и владелец едет без него, оплачивая 800-1200 евро за месяц содержания. Из-за неблагополучия по бешенству контроль очень строгий, иногда даже слишком, но это делается, чтобы другие страны не имели рисков

- подытоживает врач.

Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках28.11.25, 10:06 • 66445 просмотров

Алла Киосак

