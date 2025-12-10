$42.180.11
49.090.07
ukenru
Ексклюзив
09:54 • 1210 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
08:28 • 6132 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 20627 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 36036 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 36823 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 29689 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 59212 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 40850 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 27661 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 31778 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0м/с
99%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія посилює удари по цивільних об'єктах, не демонструючи наміру досягти миру - представник ЄС в ООН10 грудня, 01:39 • 8856 перегляди
У Луганську річку перетворили на токсичний колектор - ЦНС10 грудня, 02:10 • 11111 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі05:30 • 19151 перегляди
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP07:35 • 12261 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo07:53 • 7838 перегляди
Публікації
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
09:54 • 1214 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі05:30 • 19274 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 59217 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 45736 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 46229 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Василь Малюк
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Державний кордон України
Європа
Реклама
УНН Lite
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo07:53 • 7984 перегляди
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят9 грудня, 16:25 • 16831 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 34561 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 34608 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 70925 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ту-160
Ту-95
Ту-22М

Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні

Київ • УНН

 • 1226 перегляди

10 грудня відзначають Міжнародний день прав тварин, вперше закріплені у 1978 році "Загальною декларацією прав тварин". В Україні відбулися позитивні зміни в законодавстві, але залишаються проблеми із захистом безпритульних тварин, тварин у зоні бойових дій та відсутністю усвідомлення важливості гуманного ставлення.

Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Фото: pixabay

10 грудня у світі відзначають не лише Міжнародний день прав людини, Міжнародний день захисту прав тварин. Вперше на міжнародному рівні права тварин були закріплені у 1978 році у "Загальній декларації прав тварин". Які права мають ті, кого часто звуть "братами нашими меншими" та яка ситуація в Україні, читайте в матеріалі УНН.

Які права мають тварини

Права тварин давно вийшли за межі етичних дискусій і стали частиною міжнародних норм, де кожна істота має гарантоване право на життя, повагу, гідність та захист від страждань. "Загальна декларація про права тварин", яка була урочисто проголошена в Парижі в будівлі ЮНЕСКО у 1978 році – наголошує: усі тварини рівні перед природою, мають право на свободу, належні умови утримання, гуманне ставлення та захист від жорстокості.

ЄС узгодив мінімальні стандарти добробуту та відстеження котів і собак26.11.25, 17:04 • 2829 переглядiв

Життя будь-якої тварини має право на повагу. За дикими тваринами закріплене право на свободу жити та розмножуватись у своєму природному середовищі, а тварини, що залежать від людини, мають право на належне утримання та догляд.

Саме ці принципи - основа, на якій вибудовується сучасний підхід до ветеринарної допомоги та медичного догляду.

Ситуація з правами тварин в Україні: позитивні зміни є, але незахищеність залишається

В Україні, за словами волонтерки служби захисту тварин "Шанс" Олени Донець, останні роки принесли важливі зміни у контексті прав тварин. Наприклад, з’явилися нові заборони та правила.

За останні роки закони стали жорсткішими. Підвищили штрафи та кримінальну відповідальність за жорстокість, заборонили пересувні цирки з тваринами, обмежили продаж тварин у неналежних умовах, а також, ввели чіткі правила для утримання домашніх і службових тварин і почали активно боротися з живодерством та нелегальними розплідниками

 - каже Олена Донець.

Однак, попри позитивні зміни, все ще є певні групи тварин, що страждають найбільше. Найуразливіші категорії залишаються без повноцінної підтримки, каже волонтерка. До того ж, у бойових зонах ситуація ще складніша. Постраждалих багато і серед домашніх, і серед диких.

Найбільше захисту потребують безпритульні тварини, адже часто залишаються без допомоги і стають жертвами жорстокості, також, тварини в зоні бойових дій - через вибухи, покинутість і відсутність медичної допомоги. Тварини на фермах теж, адже контроль за умовами утримання слабкий, і дикі тварини - через браконьєрство й утримання в неволі

- наголошує волонтерка.

Загалом опитані УНН зооволонтери дотримуються аналогічної думки - на законодавчому рівні справді відбулися зміни, але проблемою залишається відсутність широкого усвідомлення у суспільстві важливості шанобливого ставлення до тварин. Волонтери зауважують, що правоохоронці часто спускають розслідування жорстокого поводження з тваринами "на гальмах" і кривдники не отримують справедливого та передбаченого законом покарання. 

Перевезення тварин в автобусах: роз'яснили нові правила08.07.25, 14:09 • 2396 переглядiв

Зооволонтерів також турбує людська байдужість, відсутність у багатьох людей справжнього усвідомлення, що тварина не іграшка, не річ, а жива істота, яка здатна відчувати біль, страх і загалом широкий спектр емоцій. Ще однією проблемою є низький рівень обізнаності в суспільстві щодо особливостей догляду за тими чи іншими домашніми тваринами, розуміння умов утримання, усвідомлення специфіки проявів характерних рис притаманних, наприклад, різним породам собак. Так все ж, додають вони, поступово суспільство змінюється.

Медичні права - ключові для добробуту тварин

У питаннях добробуту тварин - медичні права залишаються ключовими. Ветеринарна лікарка Єлизавета Бабій, наголошує на важливості профілактики та якісної підтримки, адже це - основа здоров’я улюблених хвостиків.

По-перше, найнеобхідніше має бути просто як вдихати і видихати повітря – це всі регулярні обробки. Зараз на законодавчому рівні обов’язковою є лише вакцинація від сказу, бо Україна має "неблагополуччя" щодо цієї хвороби. Всі інші обробки йдуть на розсуд власника, хоча практика наших європейських колег показує, що вакцинація від вірусних інфекцій і паразитарні процедури теж мають бути обов’язковими. Бо це небезпечні і дуже заразні фактори, які швидко поширюються

- пояснює Єлизавета Бабій.

Лікарка наголошує, що деякі хвороби неможливо вилікувати, але якість життя тварини має бути збережена. Саме тому протоколи лікування і підтримувальні заходи - це не менш важлива частина медичного права тварин.

Є такі захворювання, які ми не можемо вилікувати, і в таких випадках потрібно підвищувати якість життя тварини. Вона має отримувати знеболення, стимуляцію апетиту, допомогу при спорожненні - усе, щоб не було інтоксикацій і страждань. І, звичайно, є питання гуманної евтаназії: існують стани, які лікар не може вилікувати, а тварина сама не одужує, але чомусь вони не вважаються офіційною підставою для присипання. Тоді лікар бере все під власну відповідальність, хоча, по суті, це є чітким показанням до евтаназії

- зазначає ветеринарна лікарка.

Доступ до лікування улюбленців в Україні теж можна покращити. Ветеринарна лікарка переконана: головне - інформація та правильні запити від власників. Багато процедур можна отримати безкоштовно або за мінімальну оплату, враховуючи і безпритульних тварин також.

Треба просто проводити активну інформаційну роботу з власниками. Зараз багато процедур: вакцинації, обробки. Державні клініки роблять безкоштовно або за символічну ціну. Для безхатніх тварин є окремі програми, стерилізація може коштувати 650 грн - це навіть не половина собівартості. А ветеринари зазвичай йдуть назустріч, якщо власник чесно пояснює ситуацію: всі розуміють реалії

- розповідає Єлизавета Бабій.

Правила перевезення тварин в поїздах оновили: що треба знати23.07.25, 14:28 • 5110 переглядiв

Паспорт та чіп - не забаганка, а важливий аспект захисту

Значну роль у захисті тварин відіграють, також, і документи та ідентифікація. Паспорт і чіп - це не лише вимога для подорожей, а й захист від шахрайства та шанс швидко повернути загублену тварину власнику. Ветеринарна лікарка Єлизавета Бабій наголошує, що ці інструменти мають бути нормою, а не винятком.

Приватні лікарі не реєструють паспорти – це робиться у ЦНАПі. І хоча багато людей дивуються, навіщо це потрібно, паспорт і чіп - це лише переваги. Це можливість довести, що тварина Ваша, захистити її від махінацій, як це було з псом Мішою на Теремках. Чіпування працює просто: під шкіру ставиться мікрочіп, і за хвилину у клініці можна знайти власника, без притулків, стресу і багатомісячних пошуків

- пояснює ветеринарка.

Попри позитивні зміни, законодавство щодо прав тварин все ще має прогалини, каже лікарка. Особливо складною залишається процедура перетину кордону з тваринами.

Україна переходить на європейські протоколи, і через цей перехідний етап існують нюанси. Особливо щодо виїзду за кордон: якщо тварина не має міжнародного паспорта і обробок, оформлення займає близько чотирьох місяців. Це створює проблеми, бо прикордонники можуть затримати тварину на карантин, і власник їде без неї, сплачуючи 800-1200 євро за місяць утримання. Через неблагополуччя щодо сказу контроль дуже суворий, інколи навіть занадто, але це робиться, щоб інші країни не мали ризиків

- підсумовує лікарка.

Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики28.11.25, 10:06 • 66445 переглядiв

Алла Кіосак

СуспільствоЗдоров'яПублікації