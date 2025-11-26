ЄС узгодив мінімальні стандарти добробуту та відстеження котів і собак
Київ • УНН
Європейські політики домовились про поліпшення добробуту котів і собак, а також відстеження їх походження. Документ встановлює мінімальні правила для всіх держав-членів, що стосуються мікрочіпування, реєстрації та заборони каліцтв.
Рада Європейського Союзу та Європарламент досягли попередньої угоди щодо поліпшення добробуту котів і собак та відстеження їхнього походження по всьому ЄС. Документ уперше встановлює мінімальні правила для всіх держав-членів і має на меті захист тварин, споживачів та чесну конкуренцію на ринку. Про це повідомляє Європейська рада, пише УНН.
Деталі
З тваринами потрібно поводитися належним чином, а не торгувати ними незаконно. Це так просто. Я справді пишаюся тим, що ми домовилися про угоду – і навіть першу в своєму роді – яка встановлює суворіші правила торгівлі собаками та котами, що дозволяє нам вирішити проблеми цуценят та незаконної торгівлі тваринами. Ми запроваджуємо мінімальні стандарти добробуту тварин, встановлюємо правила відстеження та гармонізуємо законодавство. Це велика європейська перемога та важливий крок у правильному напрямку для добробуту тварин у Європі
рф створює голубів-біодронів з нейроінтерфейсами для дистанційного керування польотом25.11.25, 21:22 • 4754 перегляди
Згідно з угодою, усі коти та собаки повинні мати мікрочіп та бути зареєстровані в національній базі даних перед продажем або даруванням, а бази даних держав-членів будуть сумісні та доступні онлайн. Документ також передбачає заборону болючих каліцтв, регулювання розведення, щоденний доступ до відкритого простору для собак, а також виключення тварин з екстремальними рисами або після двох кесаревих розтинів із розведення та виставок.
Імпорт котів і собак з-за меж ЄС також підлягатиме цим стандартам, а для некомерційних переміщень буде створена спеціальна база даних мандрівників з домашніми тваринами.
Попередню угоду мають ще затвердити Рада ЄС та Європарламент, після чого документ офіційно набуде чинності.
Зоозахисники евакуюють левиць, що втекли з приватного зоокутка в Хмельницькому21.11.25, 11:00 • 2934 перегляди