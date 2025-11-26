ЕС согласовал минимальные стандарты благополучия и отслеживания кошек и собак

$42.400.03
48.950.03
ukenru
Эксклюзив
14:29 • 2122 просмотра
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
14:17 • 6550 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo
13:23 • 12371 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto
11:49 • 15952 просмотра
Сможет ли Украина продолжать воевать без американского оружия? В Politico ответили
10:00 • 13697 просмотра
27 ноября в Украине прогнозируют резкий контраст температур: какую погоду ожидать
Эксклюзив
09:34 • 19748 просмотра
Установка солнечных панелей: помогают ли в условиях отключения света
26 ноября, 08:59 • 30384 просмотра
"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело
26 ноября, 08:27 • 18600 просмотра
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях
Эксклюзив
26 ноября, 07:00 • 31360 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
26 ноября, 06:31 • 17151 просмотра
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
3.6м/с
83%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака на Запорожье: число раненых возросло до 19Photo26 ноября, 05:09 • 15701 просмотра
Министр армии США сделал пессимистический прогноз относительно ситуации в Украине: реакция Вэнса и Рубио не заставила себя ждать26 ноября, 06:56 • 18270 просмотра
"Моя скала": миллиардер Ричард Брэнсон сообщил о смерти жены - после 50 лет вместеPhoto26 ноября, 07:22 • 11611 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto26 ноября, 08:59 • 34492 просмотра
Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептовPhoto12:02 • 17380 просмотра
публикации
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo14:17 • 6550 просмотра
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимойPhoto13:53 • 7382 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto13:23 • 12371 просмотра
Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептовPhoto12:02 • 17413 просмотра
Сможет ли Украина продолжать воевать без американского оружия? В Politico ответили11:49 • 15952 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Илон Маск
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Белый дом
Константиновка
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 28636 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 63086 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 80410 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 80653 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 87462 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
9К720 Искандер
Нью-Йорк Таймс

ЕС согласовал минимальные стандарты благополучия и отслеживания кошек и собак

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Европейские политики договорились об улучшении благополучия кошек и собак, а также отслеживании их происхождения. Документ устанавливает минимальные правила для всех государств-членов, касающиеся микрочипирования, регистрации и запрета увечий.

ЕС согласовал минимальные стандарты благополучия и отслеживания кошек и собак

Совет Европейского Союза и Европарламент достигли предварительного соглашения об улучшении благосостояния кошек и собак и отслеживании их происхождения по всему ЕС. Документ впервые устанавливает минимальные правила для всех государств-членов и имеет целью защиту животных, потребителей и честную конкуренцию на рынке. Об этом сообщает Европейский совет, пишет УНН.

Детали

С животными нужно обращаться надлежащим образом, а не торговать ими незаконно. Это так просто. Я действительно горжусь тем, что мы договорились о соглашении – и даже первом в своем роде – которое устанавливает более строгие правила торговли собаками и кошками, что позволяет нам решить проблемы щенков и незаконной торговли животными. Мы вводим минимальные стандарты благосостояния животных, устанавливаем правила отслеживания и гармонизируем законодательство. Это большая европейская победа и важный шаг в правильном направлении для благосостояния животных в Европе 

– заявил Якоб Йенсен, министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Дании.

РФ создает голубей-биодронов с нейроинтерфейсами для дистанционного управления полетом25.11.25, 21:22 • 4710 просмотров

Согласно соглашению, все кошки и собаки должны иметь микрочип и быть зарегистрированы в национальной базе данных перед продажей или дарением, а базы данных государств-членов будут совместимы и доступны онлайн. Документ также предусматривает запрет болезненных увечий, регулирование разведения, ежедневный доступ к открытому пространству для собак, а также исключение животных с экстремальными чертами или после двух кесаревых сечений из разведения и выставок.

Импорт кошек и собак из-за пределов ЕС также будет подлежать этим стандартам, а для некоммерческих перемещений будет создана специальная база данных путешественников с домашними животными.

Предварительное соглашение должны еще утвердить Совет ЕС и Европарламент, после чего документ официально вступит в силу.

Зоозащитники эвакуируют львиц, сбежавших из частного зооуголка в Хмельницком21.11.25, 11:00 • 2931 просмотр

Степан Гафтко

Новости Мира
Животные
Техника
Европейский парламент
Совет Европейского Союза
Европейский совет
Европейский Союз
Дания