ЕС согласовал минимальные стандарты благополучия и отслеживания кошек и собак

Совет Европейского Союза и Европарламент достигли предварительного соглашения об улучшении благосостояния кошек и собак и отслеживании их происхождения по всему ЕС. Документ впервые устанавливает минимальные правила для всех государств-членов и имеет целью защиту животных, потребителей и честную конкуренцию на рынке. Об этом сообщает Европейский совет, пишет УНН.

Детали

С животными нужно обращаться надлежащим образом, а не торговать ими незаконно. Это так просто. Я действительно горжусь тем, что мы договорились о соглашении – и даже первом в своем роде – которое устанавливает более строгие правила торговли собаками и кошками, что позволяет нам решить проблемы щенков и незаконной торговли животными. Мы вводим минимальные стандарты благосостояния животных, устанавливаем правила отслеживания и гармонизируем законодательство. Это большая европейская победа и важный шаг в правильном направлении для благосостояния животных в Европе – заявил Якоб Йенсен, министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Дании.

Согласно соглашению, все кошки и собаки должны иметь микрочип и быть зарегистрированы в национальной базе данных перед продажей или дарением, а базы данных государств-членов будут совместимы и доступны онлайн. Документ также предусматривает запрет болезненных увечий, регулирование разведения, ежедневный доступ к открытому пространству для собак, а также исключение животных с экстремальными чертами или после двух кесаревых сечений из разведения и выставок.

Импорт кошек и собак из-за пределов ЕС также будет подлежать этим стандартам, а для некоммерческих перемещений будет создана специальная база данных путешественников с домашними животными.

Предварительное соглашение должны еще утвердить Совет ЕС и Европарламент, после чего документ официально вступит в силу.

