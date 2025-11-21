Зоозащитники эвакуируют львиц, сбежавших из частного зооуголка в Хмельницком
Киев • УНН
Зоозащитники начали эвакуацию львиц Симы и Симбы из частного зооуголка в Хмельницком, откуда они ранее сбежали. После осмотра ветеринаром животные отправятся в реабилитационный центр в Киеве, а затем в Южную Африку.
В пятницу, 21 ноября, в частный зооуголок в Хмельницком, откуда недавно сбежали две львицы, приехали зоозащитники для эвакуации животных. Об этом сообщили в Uanimals, пишет УНН.
Детали
Зоозащитники сообщили, что ждут полицию, чтобы начать изъятие львиц из частного зооуголка в Хмельницком.
"С нами также едет ветеринар, ведь прежде чем забирать львов, их нужно будет осмотреть и ввести в состояние сна на некоторое время", – пишут зоозащитники.
В Uanimals рассказали, что львиц, живущих в неволе, зовут Сима и Симба. После эвакуации они будут жить сначала в Центре реабилитации диких животных в Киеве. А впоследствии поедут в реабцентр для спасенных хищных животных в Южной Африке.
В таких реабцентрах львицы будут жить на просторной заповедной территории, а не в тесных клетках. К сожалению, полностью вернуться в дикую природу животные не могут, потому что после неволи там не выживут
Напомним
15 ноября в Хмельницком из вольера частного центра реабилитации сбежали две львицы, что привело к гибели нескольких животных. Прокуратура начала досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными. Львиц вскоре поймали.
Впоследствии владельцу частного центра для животных в Хмельницком сообщено о подозрении в жестоком обращении с животными (часть 3 статьи 299 Уголовного кодекса), что проявилось в их содержании в ненадлежащих условиях.
Отмечается, что с 2018 года 57-летний мужчина содержал животных разных видов в нежилых помещениях, которые арендовал. При этом он не имел надлежащих разрешительных документов для обустройства приюта, ветеринарных разрешений и надлежащих условий.