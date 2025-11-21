Зоозащитники эвакуируют львиц, сбежавших из частного зооуголка в Хмельницком

В пятницу, 21 ноября, в частный зооуголок в Хмельницком, откуда недавно сбежали две львицы, приехали зоозащитники для эвакуации животных. Об этом сообщили в Uanimals, пишет УНН.

Зоозащитники сообщили, что ждут полицию, чтобы начать изъятие львиц из частного зооуголка в Хмельницком.

"С нами также едет ветеринар, ведь прежде чем забирать львов, их нужно будет осмотреть и ввести в состояние сна на некоторое время", – пишут зоозащитники.

В Uanimals рассказали, что львиц, живущих в неволе, зовут Сима и Симба. После эвакуации они будут жить сначала в Центре реабилитации диких животных в Киеве. А впоследствии поедут в реабцентр для спасенных хищных животных в Южной Африке.

В таких реабцентрах львицы будут жить на просторной заповедной территории, а не в тесных клетках. К сожалению, полностью вернуться в дикую природу животные не могут, потому что после неволи там не выживут