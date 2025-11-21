Зоозахисники евакуюють левиць, що втекли з приватного зоокутка в Хмельницькому

$42.150.06
48.520.22
ukenru
10:22 • 1362 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
05:29 • 15780 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
21 листопада, 04:00 • 23439 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
21 листопада, 04:07 • 33423 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 20558 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
20 листопада, 22:25 • 23859 перегляди
США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада
20 листопада, 21:45 • 24768 перегляди
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20 листопада, 20:30 • 22289 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
20 листопада, 17:57 • 29674 перегляди
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
20 листопада, 16:14 • 46299 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.2м/с
95%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Посол США в ООН пригрозив росії санкціями та поставками зброї Україні, якщо кремль не зупинить війну21 листопада, 02:58 • 17647 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo06:32 • 20018 перегляди
Кількість постраждалих від нічної атаки рф в Одесі та Запоріжжі зросла: показали наслідкиPhoto06:53 • 10267 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 15159 перегляди
План Трампа щодо припинення війни в Україні став несподіванкою для дипломатів Європи - CNN08:07 • 7754 перегляди
Публікації
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 15498 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України 21 листопада, 04:07 • 33422 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 55157 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 68508 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації20 листопада, 13:38 • 75366 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Європа
Село
Реклама
УНН Lite
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 2256 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo06:32 • 20323 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 37324 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 51245 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 73132 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The New York Times
Опалення

Зоозахисники евакуюють левиць, що втекли з приватного зоокутка в Хмельницькому

Київ • УНН

 • 1840 перегляди

Зоозахисники розпочали евакуацію левиць Сіми та Сімби з приватного зоокутка в Хмельницькому, звідки вони раніше втекли. Після огляду ветеринаром тварини вирушать до реабілітаційного центру в Києві, а потім до Південної Африки.

Зоозахисники евакуюють левиць, що втекли з приватного зоокутка в Хмельницькому

У п’ятницю, 21 листопада, до приватного зоокутка в Хмельницькому, звідки нещодавно втекли дві левиці, приїхали зоозахисники для евакуації тварин. Про це повідомили в Uanimals, пише УНН.

Деталі

Зоозахисники повідомили, що чекають поліції, аби розпочати вилучення левиць з приватного зоокутка у Хмельницькому.

"З нами також їде ветеринарка, адже перш ніж забирати левів, їх потрібно буде оглянути та ввести у стан сну на якийсь час", – пишуть зоозахисники.

У Uanimals розповіли, що левиць, які живуть у неволі, звати Сіма та Сімба. Після евакуації вони житимуть спершу в Центрі реабілітації диких тварин у Києві. А згодом поїдуть у реабцентр для врятованих хижих тварин у Південній Африці.

У таких реабцентрах левиці житимуть на просторій заповідній території, а не в тісних клітках. На жаль, повністю повернутися в дику природу тварини не можуть, бо після неволі там не виживуть

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

15 листопада у Хмельницькому з вольєру приватного центру реабілітації втекли дві левиці, що призвело до загибелі кількох тварин. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами. Левиць невдовзі впіймали.

Згодомо власнику приватного центру для тварин у Хмельницькому повідомлено про підозру в жорстокому поводженні з тваринами (частина 3 статті 299 Кримінального кодексу), що проявилося в їх утриманні в неналежних умовах.

Зазначається, що з 2018 року 57-річний чоловік утримував тварин різних видів у нежитлових приміщеннях, які орендував. При цьому він не мав належних дозвільних документів для облаштування притулку, ветеринарних дозволів та належних умов.

Ольга Розгон

Суспільство
Тварини
Південно-Африканська Республіка
Київ
Харків