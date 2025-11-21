Зоозахисники евакуюють левиць, що втекли з приватного зоокутка в Хмельницькому

Зоозахисники розпочали евакуацію левиць Сіми та Сімби з приватного зоокутка в Хмельницькому, звідки вони раніше втекли. Після огляду ветеринаром тварини вирушать до реабілітаційного центру в Києві, а потім до Південної Африки.

У п’ятницю, 21 листопада, до приватного зоокутка в Хмельницькому, звідки нещодавно втекли дві левиці, приїхали зоозахисники для евакуації тварин. Про це повідомили в Uanimals, пише УНН. Деталі Зоозахисники повідомили, що чекають поліції, аби розпочати вилучення левиць з приватного зоокутка у Хмельницькому. "З нами також їде ветеринарка, адже перш ніж забирати левів, їх потрібно буде оглянути та ввести у стан сну на якийсь час", – пишуть зоозахисники. У Uanimals розповіли, що левиць, які живуть у неволі, звати Сіма та Сімба. Після евакуації вони житимуть спершу в Центрі реабілітації диких тварин у Києві. А згодом поїдуть у реабцентр для врятованих хижих тварин у Південній Африці. У таких реабцентрах левиці житимуть на просторій заповідній території, а не в тісних клітках. На жаль, повністю повернутися в дику природу тварини не можуть, бо після неволі там не виживуть - йдеться у повідомленні. Нагадаємо 15 листопада у Хмельницькому з вольєру приватного центру реабілітації втекли дві левиці, що призвело до загибелі кількох тварин. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами. Левиць невдовзі впіймали. Згодомо власнику приватного центру для тварин у Хмельницькому повідомлено про підозру в жорстокому поводженні з тваринами (частина 3 статті 299 Кримінального кодексу), що проявилося в їх утриманні в неналежних умовах. Зазначається, що з 2018 року 57-річний чоловік утримував тварин різних видів у нежитлових приміщеннях, які орендував. При цьому він не мав належних дозвільних документів для облаштування притулку, ветеринарних дозволів та належних умов.