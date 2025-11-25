РФ создает голубей-биодронов с нейроинтерфейсами для дистанционного управления полетом

В России заявили о создании голубей-биодронов с нейроинтерфейсами, позволяющими операторам дистанционно управлять маршрутом полета. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу компании Neiry, пишет УНН.

Подробности

Во время первых тестов стая голубей с вживленными чипами вылетела из лаборатории и самостоятельно вернулась обратно. Часть птиц оставят в Москве, остальные отправятся в долгие маршруты на тысячи километров.

Операторы могут загружать задачи в систему стимуляции мозга, благодаря чему птица якобы "хочет" лететь в заданном направлении.

Дрессировка не нужна: любое животное становится дистанционно управляемым после операции – заявили в компании.

Имплантация выполняется с помощью стереотаксической установки, точно размещающей электроды в мозге. Разработчики говорят, что стремятся "ученые стремятся к "100% выживаемости птиц во время операции". Навигация осуществляется через GPS, питание – от солнечных панелей на спине голубя.

В Neiry сообщили, что такие биодроны планируют использовать для мониторинга инфраструктурных объектов – ЛЭП, газовых узлов и других критических систем.

