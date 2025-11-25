рф створює голубів-біодронів з нейроінтерфейсами для дистанційного керування польотом

У росії заявили про створення голубів-біодронів із нейроінтерфейсами, що дозволяють операторам дистанційно керувати маршрутом польоту. Про це повідомляє Forbes з посиланням на пресслужбу компанії Neiry, пише УНН.

Деталі

Під час перших тестів зграя голубів із вживленими чипами вилетіла з лабораторії та самостійно повернулася назад. Частину птахів залишать у москві, інші вирушать у довгі маршрути на тисячі кілометрів.

Оператори можуть завантажувати завдання в систему стимуляції мозку, завдяки чому птах нібито "хоче" летіти у заданому напрямку.

Дресування не потрібне: будь-яка тварина стає дистанційно керованою після операції – заявили в компанії.

Імплантацію виконують за допомогою стереотаксичної установки, що точно розміщує електроди у мозку. Розробники кажуть, що прагнуть "вчені прагнуть до "100% виживаності птахів під час операції". Навігація здійснюється через GPS, живлення – від сонячних панелей на спині голуба.

У Neiry повідомили, що таких біодронів планують використовувати для моніторингу інфраструктурних об’єктів – ЛЕП, газових вузлів та інших критичних систем.

