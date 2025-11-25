рф створює голубів-біодронів з нейроінтерфейсами для дистанційного керування польотом

$42.370.10
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
15:19 • 15156 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
14:59 • 15409 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
14:47 • 15097 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
14:46 • 14042 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 12753 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
25 листопада, 13:41 • 12928 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 26464 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
25 листопада, 13:06 • 13566 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
25 листопада, 13:00 • 11693 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Жінка перегородила доступ до укриття в Києві, бо сама його облаштувала: її притягнули до відповідальності - поліція 25 листопада, 13:17 • 7850 перегляди
Атака рф по Києву 25 листопада: пошкоджено логістичний центр Novus, є загиблі і поранені 13:56 • 3684 перегляди
Десятки і десятки збиттів: Ігнат розкрив подробиці роботи ППО у ніч на 25 листопада 14:00 • 3910 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа 14:23 • 11557 перегляди
Український актор і декоратор Вадим Тупчій загинув у Києві від російського удару 25 листопада 14:52 • 5116 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 26460 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 36470 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 87892 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 116951 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 105801 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Державний кордон України
Франція
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа 14:23 • 11637 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ 25 листопада, 08:39 • 49358 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року 24 листопада, 08:11 • 68158 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті 24 листопада, 07:49 • 69109 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом 22 листопада, 19:12 • 76240 перегляди
Х-47М2 «Кинджал»

рф створює голубів-біодронів з нейроінтерфейсами для дистанційного керування польотом

Київ • УНН

 • 346 перегляди

російська компанія Neiry заявила про створення голубів-біодронів з нейроінтерфейсами, що дозволяють дистанційно керувати їхнім польотом. Ці біодрони планують використовувати для моніторингу інфраструктурних об'єктів.

рф створює голубів-біодронів з нейроінтерфейсами для дистанційного керування польотом

У росії заявили про створення голубів-біодронів із нейроінтерфейсами, що дозволяють операторам дистанційно керувати маршрутом польоту. Про це повідомляє Forbes з посиланням на пресслужбу компанії Neiry, пише УНН.

Деталі

Під час перших тестів зграя голубів із вживленими чипами вилетіла з лабораторії та самостійно повернулася назад. Частину птахів залишать у москві, інші вирушать у довгі маршрути на тисячі кілометрів.

Оператори можуть завантажувати завдання в систему стимуляції мозку, завдяки чому птах нібито "хоче" летіти у заданому напрямку.

Дресування не потрібне: будь-яка тварина стає дистанційно керованою після операції 

– заявили в компанії.

Імплантацію виконують за допомогою стереотаксичної установки, що точно розміщує електроди у мозку. Розробники кажуть, що прагнуть "вчені прагнуть до "100% виживаності птахів під час операції". Навігація здійснюється через GPS, живлення – від сонячних панелей на спині голуба.

У Neiry повідомили, що таких біодронів планують використовувати для моніторингу інфраструктурних об’єктів – ЛЕП, газових вузлів та інших критичних систем.

росія атакує Україну дронами "Shahed-107": ГУР озвучило характеристики і показало, як виглядає БПЛА25.11.25, 12:22 • 2582 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
російська пропаганда
Тварини
Техніка
Війна в Україні
Forbes
Шахед-136
Україна