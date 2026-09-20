Украина подписала конвенцию Совета Европы о совместном производстве сериалов
Киев • УНН
Украина присоединилась к европейским правилам копродукции сериалов. Документ открывает доступ к финансированию, правам и новым рынкам.
Украина подписала Конвенцию Совета Европы о совместном производстве аудиовизуальных произведений в форме сериалов. Об этом сообщила вице-премьер по гуманитарной политике — министр культуры Татьяна Бережная, информирует УНН.
Детали
По ее словам, это важный шаг к интеграции Украины в европейское культурное и аудиовизуальное пространство.
Впервые регулируем копродукцию сериалов. Документ подписали во время Карпатского интеграционного саммита. Для украинской индустрии это новые возможности создавать сериалы вместе с европейскими партнерами, привлекать международное финансирование и выходить на новые рынки
Она уточнила, что конвенция дает возможность получать статус официальной копродукции и гарантирует долю прав на созданный продукт и доходов от его использования.
"Документ также устанавливает гибкие условия финансового участия — минимальный вклад партнера в многосторонних копродукциях может быть незначительным, что открывает больше возможностей для участия украинских команд в крупных международных проектах", — добавила министр.
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