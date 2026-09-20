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Серіали

Україна підписала конвенцію Ради Європи про спільне виробництво серіалів

Київ • УНН

 • 302 перегляди

Україна приєдналася до європейських правил копродукції серіалів. Документ відкриває доступ до фінансування, прав і нових ринків.

Україна підписала конвенцію Ради Європи про спільне виробництво серіалів

Україна підписала Конвенцію Ради Європи про спільне виробництво аудіовізуальних творів у формі серіалів. Про це повідомила віцепрем’єрка з гуманітарної політики - міністерка культури Тетяна Бережна, інформує УНН.

Деталі

За її словами, це важливий крок до інтеграції України в європейський культурний та аудіовізуальний простір.

Вперше врегульовуємо копродукцію серіалів. Документ підписали під час Карпатського інтеграційного саміту. Для української індустрії це нові можливості створювати серіали разом із європейськими партнерами, залучати міжнародне фінансування та виходити на нові ринки

- зазначила Бережна.

Вона уточнила, що конвенція дає можливість отримувати статус офіційної копродукції та гарантує частку прав на створений продукт і доходів від його використання.

"Документ також встановлює гнучкі умови фінансової участі - мінімальний внесок партнера в багатосторонніх копродукціях може бути незначним, що відкриває більше можливостей для участі українських команд у великих міжнародних проєктах", - додала міністерка.

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Вадим Хлюдзинський

Культура
Фільм
Серіали
Тетяна Бережна
Рада Європи
Україна