У Києві чули стрілянину: у поліції кажуть, що то був попереджувальний постріл
Київ • УНН
У Києві на Новобіличах поліція затримала порушника, який чинив опір та застосував газ. Правоохоронець здійснив попереджувальний постріл у повітря.
У столиці на території житлового масиву Новобіличі сталась стрілянина. Як повідомили у поліції Києва, проводили затримання порушника і здійснили попереджувальний постріл в повітря, передає УНН.
Деталі
У соціальних мережах сьогодні з'явилось повідомлення про стрілянину у столичних Новобіличах. У поліції відповіли - проводили затримання і здійснили попереджувальний постріл в повітря.
Повідомляємо, що сьогодні на території житлового масиву Новобіличі поліцейські розшукали порушника, який під час затримання чинив опір та застосував до правоохоронців газ дратівливої дії
Для припинення протиправних дій останнього співробітник поліції здійснив попереджувальний постріл в повітря. Порушника затримано, вирішується питання щодо правової кваліфікації.
