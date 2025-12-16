У Києві чули стрілянину: у поліції кажуть, що то був попереджувальний постріл

У столиці на території житлового масиву Новобіличі сталась стрілянина. Як повідомили у поліції Києва, проводили затримання порушника і здійснили попереджувальний постріл в повітря, передає УНН.

Деталі

У соціальних мережах сьогодні з'явилось повідомлення про стрілянину у столичних Новобіличах. У поліції відповіли - проводили затримання і здійснили попереджувальний постріл в повітря.

Повідомляємо, що сьогодні на території житлового масиву Новобіличі поліцейські розшукали порушника, який під час затримання чинив опір та застосував до правоохоронців газ дратівливої дії - йдеться у повідомленні.

Для припинення протиправних дій останнього співробітник поліції здійснив попереджувальний постріл в повітря. Порушника затримано, вирішується питання щодо правової кваліфікації.

