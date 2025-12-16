$42.250.05
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
10:57 • 12758 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49 • 16213 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 18273 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 24131 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 21738 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 22509 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 29781 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 21828 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 19508 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
У Києві чули стрілянину: у поліції кажуть, що то був попереджувальний постріл

Київ • УНН

 • 110 перегляди

У Києві на Новобіличах поліція затримала порушника, який чинив опір та застосував газ. Правоохоронець здійснив попереджувальний постріл у повітря.

У Києві чули стрілянину: у поліції кажуть, що то був попереджувальний постріл

У столиці на території житлового масиву Новобіличі сталась стрілянина. Як повідомили у поліції Києва, проводили затримання порушника і здійснили попереджувальний постріл в повітря, передає УНН.

Деталі

У соціальних мережах сьогодні з'явилось повідомлення про стрілянину у столичних Новобіличах. У поліції відповіли - проводили затримання і здійснили попереджувальний постріл в повітря.

Повідомляємо, що сьогодні на території житлового масиву Новобіличі поліцейські розшукали порушника, який під час затримання чинив опір та застосував до правоохоронців газ дратівливої дії 

- йдеться у повідомленні.

Для припинення протиправних дій останнього співробітник поліції здійснив попереджувальний постріл в повітря. Порушника затримано, вирішується питання щодо правової кваліфікації.

У Луцьку чоловік напідпитку влаштував стрілянину з автомата, його затримали - поліція15.12.25, 13:28 • 2510 переглядiв

Антоніна Туманова

