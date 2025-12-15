$42.190.08
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 5004 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 10672 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
07:53 • 13510 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
07:40 • 14733 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
06:29 • 16460 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 23330 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 32298 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 28560 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
14 грудня, 12:56 • 38343 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
У Луцьку чоловік напідпитку влаштував стрілянину з автомата, його затримали - поліція

Київ • УНН

 • 440 перегляди

У Луцьку затримали 35-річного чоловіка, який 14 грудня близько 18 години здійснив три постріли з незадекларованого автомата, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Йому оголосили підозру за незаконне поводження зі зброєю.

У Луцьку чоловік напідпитку влаштував стрілянину з автомата, його затримали - поліція

У Луцьку чоловік влаштував стрілянину з автомата, перебуваючи напідпитку, його затримали, він отримав підозру за незаконне поводження зі зброєю, пише УНН з посиланням на ГУНП у Волинській області.

Деталі

Інцидент стався 14 грудня.

"Близько 18 години до поліції надійшло повідомлення про те, що громадянин в стані алкогольного сп’яніння здійснив три постріли. Ніхто не постраждав", - ідеться у повідомленні.

На місце прибула слідчо-оперативна група. "Не задекларований в законному порядку автомат вилучили. Вилучено також набої і гільзи", - сказано у повідомленні.

35-річного фігуранта слідчі затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому вже оголошена підозра за ч. 1 ст. 263 КК України та вирішується питання про оголошення підозри за ст. 296 ККУ (хуліганство)

- зазначили у поліції.

В Одесі сталась стрілянина, є загиблий - поліція09.12.25, 19:42 • 3314 переглядiв

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
Обшук
Сутички
Луцьк