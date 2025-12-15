У Луцьку чоловік напідпитку влаштував стрілянину з автомата, його затримали - поліція
Київ • УНН
У Луцьку затримали 35-річного чоловіка, який 14 грудня близько 18 години здійснив три постріли з незадекларованого автомата, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Йому оголосили підозру за незаконне поводження зі зброєю.
Деталі
Інцидент стався 14 грудня.
"Близько 18 години до поліції надійшло повідомлення про те, що громадянин в стані алкогольного сп’яніння здійснив три постріли. Ніхто не постраждав", - ідеться у повідомленні.
На місце прибула слідчо-оперативна група. "Не задекларований в законному порядку автомат вилучили. Вилучено також набої і гільзи", - сказано у повідомленні.
35-річного фігуранта слідчі затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому вже оголошена підозра за ч. 1 ст. 263 КК України та вирішується питання про оголошення підозри за ст. 296 ККУ (хуліганство)
