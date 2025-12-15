У Луцьку чоловік напідпитку влаштував стрілянину з автомата, його затримали - поліція

У Луцьку чоловік влаштував стрілянину з автомата, перебуваючи напідпитку, його затримали, він отримав підозру за незаконне поводження зі зброєю, пише УНН з посиланням на ГУНП у Волинській області.

Деталі

Інцидент стався 14 грудня.

"Близько 18 години до поліції надійшло повідомлення про те, що громадянин в стані алкогольного сп’яніння здійснив три постріли. Ніхто не постраждав", - ідеться у повідомленні.

На місце прибула слідчо-оперативна група. "Не задекларований в законному порядку автомат вилучили. Вилучено також набої і гільзи", - сказано у повідомленні.

35-річного фігуранта слідчі затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому вже оголошена підозра за ч. 1 ст. 263 КК України та вирішується питання про оголошення підозри за ст. 296 ККУ (хуліганство) - зазначили у поліції.

В Одесі сталась стрілянина, є загиблий - поліція