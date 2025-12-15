В Луцке пьяный мужчина устроил стрельбу из автомата, его задержали - полиция

В Луцке мужчина устроил стрельбу из автомата, находясь в нетрезвом состоянии, его задержали, он получил подозрение за незаконное обращение с оружием, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в Волынской области.

Детали

Инцидент произошел 14 декабря.

"Около 18 часов в полицию поступило сообщение о том, что гражданин в состоянии алкогольного опьянения произвел три выстрела. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

На место прибыла следственно-оперативная группа. "Не задекларированный в законном порядке автомат изъяли. Изъяты также патроны и гильзы", - сказано в сообщении.

35-летнего фигуранта следователи задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему уже объявлено подозрение по ч. 1 ст. 263 УК Украины и решается вопрос об объявлении подозрения по ст. 296 УК Украины (хулиганство) - отметили в полиции.

