В Луцке пьяный мужчина устроил стрельбу из автомата, его задержали - полиция
Киев • УНН
В Луцке задержали 35-летнего мужчину, который 14 декабря около 18 часов произвел три выстрела из незадекларированного автомата, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Ему объявили подозрение за незаконное обращение с оружием.
В Луцке мужчина устроил стрельбу из автомата, находясь в нетрезвом состоянии, его задержали, он получил подозрение за незаконное обращение с оружием, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в Волынской области.
Детали
Инцидент произошел 14 декабря.
"Около 18 часов в полицию поступило сообщение о том, что гражданин в состоянии алкогольного опьянения произвел три выстрела. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.
На место прибыла следственно-оперативная группа. "Не задекларированный в законном порядке автомат изъяли. Изъяты также патроны и гильзы", - сказано в сообщении.
35-летнего фигуранта следователи задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему уже объявлено подозрение по ч. 1 ст. 263 УК Украины и решается вопрос об объявлении подозрения по ст. 296 УК Украины (хулиганство)
В Одессе произошла стрельба, есть погибший - полиция09.12.25, 19:42 • 3324 просмотра