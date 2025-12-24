$42.100.05
Эксклюзив
15:03
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
14:30 • 16991 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
14:18 • 13135 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 18874 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 26001 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 17286 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 18956 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 35224 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 50761 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 70066 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эстония обещает расстреливать "зеленых человечков" в случае нарушения границы

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил о полной боевой готовности эстонских служб дать вооруженный отпор любым российским провокациям. Таллин больше не будет терпеть появления солдат без знаков различия на своей территории.

Эстония обещает расстреливать "зеленых человечков" в случае нарушения границы

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил о полной боевой готовности эстонских служб дать вооруженный отпор любым российским провокациям. В интервью польским медиа он подчеркнул, что Таллинн больше не будет терпеть появления солдат без знаков различия на своей территории, пишет УНН.

Детали

В последние месяцы на эстонско-российской границе зафиксировано несколько инцидентов с так называемыми "зелеными человечками". Цахкна подчеркнул, что любая попытка применить "крымский сценарий" в Эстонии закончится ликвидацией нарушителей.

ч. российские пограничники незаконно пересекли границу Эстонии - Bloomberg

Скажу прямо: если эти маленькие зеленые человечки когда-нибудь пересекут нашу границу, мы их расстреляем. Таковы будут последствия. Если Россия не уверена, что мы действительно отреагируем, они могут нас проверить 

– заявил министр.

Красные линии для кремля

Особое внимание приковано к приграничной Нарве, которую российская пропаганда называет "русским городом". Эстонское правительство также предупредило о готовности сбивать российские истребители, если они будут угрожать безопасности воздушного пространства страны.

Если мы увидим, что российские истребители представляют угрозу нашей безопасности, мы их собьем. Это красная линия, и Путин должен помнить об этом 

– подчеркнул Цахкна.

Министр призвал Европу не повторять ошибок 2008 и 2014 годов, подчеркнув, что никакого доверия к Путину быть не может, а страны восточного фланга НАТО должны действовать совместно для сдерживания агрессора.

ч. Пограничники РФ пересекли линию контроля на границе Эстонии и России

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Владимир Путин
НАТО
Таллинн
Эстония