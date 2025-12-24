Эстония обещает расстреливать "зеленых человечков" в случае нарушения границы
Киев • УНН
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил о полной боевой готовности эстонских служб дать вооруженный отпор любым российским провокациям. В интервью польским медиа он подчеркнул, что Таллинн больше не будет терпеть появления солдат без знаков различия на своей территории, пишет УНН.
Детали
В последние месяцы на эстонско-российской границе зафиксировано несколько инцидентов с так называемыми "зелеными человечками". Цахкна подчеркнул, что любая попытка применить "крымский сценарий" в Эстонии закончится ликвидацией нарушителей.
Скажу прямо: если эти маленькие зеленые человечки когда-нибудь пересекут нашу границу, мы их расстреляем. Таковы будут последствия. Если Россия не уверена, что мы действительно отреагируем, они могут нас проверить
– заявил министр.
Красные линии для кремля
Особое внимание приковано к приграничной Нарве, которую российская пропаганда называет "русским городом". Эстонское правительство также предупредило о готовности сбивать российские истребители, если они будут угрожать безопасности воздушного пространства страны.
Если мы увидим, что российские истребители представляют угрозу нашей безопасности, мы их собьем. Это красная линия, и Путин должен помнить об этом
Министр призвал Европу не повторять ошибок 2008 и 2014 годов, подчеркнув, что никакого доверия к Путину быть не может, а страны восточного фланга НАТО должны действовать совместно для сдерживания агрессора.
