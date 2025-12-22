Все за одного: в Виннице группа подростков дважды избила парня
Киев • УНН
В Виннице 21 декабря в торговом центре произошла стычка с участием группы подростков, в результате которой пострадал 16-летний парень. Полиция расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) УКУ.
Вечером 21 декабря в одном из торговых центров Винницы произошла стычка с участием группы подростков, в результате которой пострадал 16-летний парень. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Винницкой области.
Детали
В винницких телеграм-каналах опубликовали видео, на которых зафиксирован конфликт с участием группы подростков. Сначала у входа в торговый центр группа из более чем пяти человек напала на парня с макияжем. Впоследствии в помещении ТЦ, по информации каналов, толпа численностью более 10 человек снова жестоко избивала того же парня.
Внимание, видео 18+!!! Присутствуют ненормативная лексика и сцены насилия!!!
По информации из одного из каналов, конфликт мог возникнуть из-за внешнего вида парня. Сообщается, что после оскорблений он якобы распылил газовый баллончик, после чего стычка переросла в драку.
В свою очередь, полиция Винницкой области официально подтвердила факт стычки.
Следователи Винницкого районного управления полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет
А также, добавили, что сотрудники полиции устанавливают всех участников правонарушения и обстоятельства преступления.
Дополнительно
