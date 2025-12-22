Все за одного: в Виннице группа подростков дважды избила парня

Вечером 21 декабря в одном из торговых центров Винницы произошла стычка с участием группы подростков, в результате которой пострадал 16-летний парень. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Винницкой области.

В винницких телеграм-каналах опубликовали видео, на которых зафиксирован конфликт с участием группы подростков. Сначала у входа в торговый центр группа из более чем пяти человек напала на парня с макияжем. Впоследствии в помещении ТЦ, по информации каналов, толпа численностью более 10 человек снова жестоко избивала того же парня.

По информации из одного из каналов, конфликт мог возникнуть из-за внешнего вида парня. Сообщается, что после оскорблений он якобы распылил газовый баллончик, после чего стычка переросла в драку.

В свою очередь, полиция Винницкой области официально подтвердила факт стычки.

Следователи Винницкого районного управления полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет