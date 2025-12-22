Все за одного: в Виннице группа подростков дважды избила парня

$42.250.09
49.470.12
ukenru
Эксклюзив
14:35 • 10095 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00 • 10286 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 12630 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 15466 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 16283 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 17495 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 16155 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 12837 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 12025 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 8854 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
89%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 26386 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 28719 просмотра
"Файлы Эпштейна": в прокуратуре в США пообещали обнародование всех материалов по Трампу22 декабря, 09:41 • 21707 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 20041 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в рф, склада боеприпасов и места запуска "шахедов" оккупантов13:13 • 10862 просмотра
публикации
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:35 • 10096 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 20328 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 57515 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 79548 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 113821 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Музыкант
Сирил Рамафоса
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Китай
Львов
Реклама
УНН Lite
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo14:33 • 2800 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 28956 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 26618 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 32430 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 33312 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Хранитель
Сухой Су-30

Все за одного: в Виннице группа подростков дважды избила парня

Киев • УНН

 • 210 просмотра

В Виннице 21 декабря в торговом центре произошла стычка с участием группы подростков, в результате которой пострадал 16-летний парень. Полиция расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) УКУ.

Все за одного: в Виннице группа подростков дважды избила парня
Фото: pixabay

Вечером 21 декабря в одном из торговых центров Винницы произошла стычка с участием группы подростков, в результате которой пострадал 16-летний парень. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Винницкой области.

Детали

В винницких телеграм-каналах опубликовали видео, на которых зафиксирован конфликт с участием группы подростков. Сначала у входа в торговый центр группа из более чем пяти человек напала на парня с макияжем. Впоследствии в помещении ТЦ, по информации каналов, толпа численностью более 10 человек снова жестоко избивала того же парня.

Внимание, видео 18+!!! Присутствуют ненормативная лексика и сцены насилия!!!

По информации из одного из каналов, конфликт мог возникнуть из-за внешнего вида парня. Сообщается, что после оскорблений он якобы распылил газовый баллончик, после чего стычка переросла в драку.

В свою очередь, полиция Винницкой области официально подтвердила факт стычки.

Вечером 21 декабря в одном из торговых центров произошла стычка с участием группы подростков, в результате которой пострадал 16-летний парень.

Следователи Винницкого районного управления полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет

- сообщили в полиции.

А также, добавили, что сотрудники полиции устанавливают всех участников правонарушения и обстоятельства преступления.

Дополнительно

Правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который стрелял во время драки возле Бессарабской площади в Киеве. Ему грозит до семи лет лишения свободы за хулиганство с применением огнестрельного оружия.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
Столкновения
Национальная полиция Украины
Винница
Киев