Усі на одного: у Вінниці група підлітків двічі побила хлопця

$42.250.09
49.470.12
ukenru
Ексклюзив
14:35 • 9786 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 10107 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 12455 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 15269 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 16114 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 17371 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 16073 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 12803 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 11999 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 8830 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
89%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 26139 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 28461 перегляди
"Файли Епштейна": у прокуратурі в США пообіцяли оприлюднення усіх матеріалів щодо Трампа22 грудня, 09:41 • 21520 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 19748 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів13:13 • 10668 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:35 • 9786 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 20036 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 57334 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 79363 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 113643 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Музикант
Сиріл Рамафоса
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Китай
Львів
Реклама
УНН Lite
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo14:33 • 2732 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 28713 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 26380 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 32366 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 33244 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian
Су-30

Усі на одного: у Вінниці група підлітків двічі побила хлопця

Київ • УНН

 • 74 перегляди

У Вінниці 21 грудня в торгівельному центрі сталася сутичка за участі групи підлітків, внаслідок якої постраждав 16-річний хлопець. Поліція розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

Усі на одного: у Вінниці група підлітків двічі побила хлопця
Фото: pixabay

Ввечері 21 грудня в одному із торгівельних центрів Вінниці сталася сутичка за участі групи підлітків, унаслідок якої постраждав 16-річний хлопець. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України у Вінницькій області.

Деталі

У вінницьких телеграм-каналах опублікували відео, на яких зафіксовано конфлікт за участі групи підлітків. Спочатку біля входу до торгівельного центру група більш ніж із п’яти осіб напала на хлопця з макіяжем. Згодом у приміщенні ТЦ, за інформацією каналів, натовп чисельністю понад 10 осіб знову жорстоко бив того самого хлопця.

Увага, відео 18+!!! Присутні ненормативна лексика і сцени насильства!!!

За інформацією з одного з каналів, конфлікт міг виникнути через зовнішній вигляд хлопця. Повідомляється, що після образ він нібито розпилив газовий балончик, після чого сутичка переросла у бійку.

Натомість, поліція Вінницької області офіційно підтвердила факт сутички.

Ввечері 21 грудня в одному із торгівельних центрів сталася сутичка за участі групи підлітків, унаслідок якої постраждав 16-річний хлопець.

Слідчі Вінницького районного управління поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років

- повідомили у поліції.

А також, додали, що працівники поліції встановлюють усіх учасників правопорушення та обставини злочину.

Додатково

Правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, який стріляв під час бійки поблизу Бессарабської площі в Києві. Йому загрожує до семи років позбавлення волі за хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї.

Алла Кіосак

СуспільствоКримінал та НП
Сутички
Національна поліція України
Вінниця
Київ