Усі на одного: у Вінниці група підлітків двічі побила хлопця
Київ • УНН
У Вінниці 21 грудня в торгівельному центрі сталася сутичка за участі групи підлітків, внаслідок якої постраждав 16-річний хлопець. Поліція розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.
Ввечері 21 грудня в одному із торгівельних центрів Вінниці сталася сутичка за участі групи підлітків, унаслідок якої постраждав 16-річний хлопець. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України у Вінницькій області.
Деталі
У вінницьких телеграм-каналах опублікували відео, на яких зафіксовано конфлікт за участі групи підлітків. Спочатку біля входу до торгівельного центру група більш ніж із п’яти осіб напала на хлопця з макіяжем. Згодом у приміщенні ТЦ, за інформацією каналів, натовп чисельністю понад 10 осіб знову жорстоко бив того самого хлопця.
За інформацією з одного з каналів, конфлікт міг виникнути через зовнішній вигляд хлопця. Повідомляється, що після образ він нібито розпилив газовий балончик, після чого сутичка переросла у бійку.
Натомість, поліція Вінницької області офіційно підтвердила факт сутички.
Ввечері 21 грудня в одному із торгівельних центрів сталася сутичка за участі групи підлітків, унаслідок якої постраждав 16-річний хлопець.
Слідчі Вінницького районного управління поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років
А також, додали, що працівники поліції встановлюють усіх учасників правопорушення та обставини злочину.
Додатково
